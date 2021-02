Wer aus Tirol fahren will, darf das künftig nur mit einem negativen Corona-Test. Das kündigten Bundeskanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober in einer Pressekonferenz am Dienstag an.

Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein.

Tirol ab Freitag Sperrzone

Tirol wird vorerst für zehn Tage zur Sperrzone. Das kündigte die Regierung am Dienstag an. Ab Freitag darf man das Bundesland nur noch mit einem negativen Corona-Test verlassen. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein. Grund dafür ist die südafrikanische Virus-Mutation, die sich dort derzeit besonders rasch ausbreitet. Diese Variante bereite dem Bundeskanzler besonders große Sorge. Man müsse jetzt alles tun, um die Ausbreitung zu verhindern, so Kurz. Deshalb wird Tirol nun zum Sperrgebiet. Osttirol ist von der Maßnahme allerdings ausgenommen.

Negativer Corona-Test für Ausreise notwendig

In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz verkündeten Bundeskanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober nun drastische Maßnahmen für Tirol, um zu verhindern, dass sich die südafrikanische Mutation des Coronavirus auch im Rest von Österreich weiter ausbreitet. Vor allem der Bezirk Schwaz sei besonders betroffen. Kurz spricht von etwa 400 Verdachtsfällen in Tirol, 120 davon in Schwaz. Hinzu kommt, dass der AstraZeneca-Impfstoff offenbar keinen Schutz gegen die Südafrika-Mutation bietet. Auch das bereite der Regierung Sorge. Man müsse deshalb alles tun, um die Ausbreitung zu verhindern.