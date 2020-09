Viele Singles stehen sich bei der Suche nach ihrem Glück selbst im Weg. Denn sie haben viel zu große Angst verletzt zu werden.

Besonders diesen drei Sternzeichen fällt es schwer, sich zu öffnen und Liebe zuzulassen.

Stier

In Wahrheit wünscht sich der Single-Stier nichts anderes, als einen Partner zu finden, dem er vollkommen vertrauen kann. Leider überwiegt seine Angst davor, verletzt zu werden. Deshalb lässt er eine ernste Beziehung in den meisten Fällen erst gar nicht zu. Doch so verpasst er die Chance, sich endlich wieder zu verlieben und eine Beziehung aufzubauen. Erst, wenn der Stier es schafft, sich seinen Ängsten zu stellen, wird er merken, dass Liebe auch etwas schönes sein kann.

Jungfrau

Die Jungfrau hat gerne alles im Griff und überlässt nichts dem Zufall. Sowohl im Job, als auch in der Liebe. Gerade deshalb fällt es ihr besonders schwer, sich fallen zu lassen und anderen zu vertrauen. Sie hat Angst, dass ihr Herz in tausend Teile zerbrechen könnte, wenn sie es nur einmal öffnet. Anstatt sich also voll und ganz auf etwas einzulassen, ist sie meist skeptisch und steht sich damit oft selbst im Weg.

Fische

Auch Single-Fische tun sich schwer damit, die große Liebe zu finden. Denn sie zählen zu den emotionalen und sensiblen Sternzeichen. Von einer gescheiterten Beziehung erholen sie sich nur sehr langsam. Weil sie so große Angst haben, wieder enttäuscht zu werden, sind sie ziemlich vorsichtig, wenn es darum geht, sich neu zu verlieben und öffnen sich nur schwer.