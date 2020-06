Während die einen dringend Urlaub brauchen und nicht wissen, was sie zuerst tun sollen, gibt es Menschen, die einfach immer relaxen. Sie machen sich nie Sorgen und haben es immer gemütlich. Diese Eigenschaft kann auch am Sternzeichen liegen.

Denn diese Sternzeichen machen sich einfach nie Stress:

Stier

Der Stier geht alles immer etwas chilliger an. Er ist in der Arbeit zwar stets motiviert, doch lässt er sich nie aus der Ruhe bringen. Das macht ihn zu einem besonders angenehmen Kollegen. Außerdem kann er durch sein ruhiges Gemüt die Dinge etwas objektiver und distanzierter betrachten, was ihm große Erfolge einbringt.

Löwe

Man könnte meinen, dass der Löwe durch sein leidenschaftliches und aufbrausendes Gemüt stets gestresst ist. Dem ist aber nicht so. Denn das Sternzeichen legt gerne Mal das ein oder andere Päuschen ein und ist hin und wieder recht antriebslos. Der Löwe lehnt sich gerne zurück und lässt andere die Arbeit machen.

Skorpion

Der Skorpion tut nichts, was ihm zu anstrengend ist. Er ist ein wahrer Chiller. Dieses Sternzeichen kann gar nicht auf Druck oder im Stress arbeiten, deswegen geht es die Dinge ganz langsam an. Und das fruchtet auch. Denn der Skorpion kann mit dieser Art ganz schön erfolgreich sein.

Krebs

Der Krebs kann gar nicht mit Stress umgehen, deswegen macht er sich auch nie einen. Selbst, wenn alles um ihn zusammenfällt und seine Mitmenschen schon vor lauter Stress nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist, bleibt der Krebs gelassen und liegt entspannt auf der Couch.