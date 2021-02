Es ist offiziell. Seit einem Monat gibt es Gerüchte, dass Kourtney Kardashian und der Drummer Travis Barker ein Paar sein sollen. Jetzt bestätigt die Unternehmerin das mit einem süßen Posting auf Instagram.

Angeblich sollen die beiden bereit seit einigen Monaten ein Paar sein.

Kourtney Kardashian postet Foto mit Travis Barker

Jetzt ist es endlich offiziell! Nachdem es bereits viele Gerüchte rund um eine Beziehung zwischen Kourtney Kardashian und dem Blink-182-Drummer Travis Barker gegeben hat, hat die Unternehmerin das jetzt mit einem Instagram-Posting offiziell gemacht. Denn sie teilte ein Bild, auf dem sie mit dem Drummer Händchen hält. “Wir fühlen es”, schreibt die 41-Jährige zu ihrem Posting.

Woran man erkennt, dass die männliche Hand auf dem Bild Travis Barker ist? Die unverkennbaren Tattoos des Drummers machen die Sache doch wohl ziemlich eindeutig.

Schon länger Gerüchte über eine Beziehung

Seit Jänner 2021 brodelt die Gerüchteküche. Ein Insider soll damals dem Magazin US-Weekly gesagt haben, dass Kourtney Kardashian und Travis Barker ein Paar sind. “Sie sind seit Jahren eng befreundet und daten seit ein paar Monaten. Travis ist total verliebt in Kourtney, und das schon eine Weile“, heißt es damals. Noch mehr angeheizt haben es dann aber schließlich die Unternehmerin und der Drummer selbst. Denn sie posteten beide ein Bild aus dem Haus von Kourtneys Mutter, Kris Jenner, in Palm Springs auf Instagram. Dennoch hüllten sich die beiden vorerst in Schweigen. Bis jetzt!