Mit seinen 44 Jahren ist Schauspieler Kevin Hart zwar noch lange nicht alt, dennoch musste er auf ziemlich schmerzliche Art und Weise erkennen, dass er nicht zu allem fähig ist. Nach einem Wettrennen mit einem Freund sitzt der „Die Hart“-Star jetzt im Rollstuhl.

„Ich bin der dümmste Mann der Welt“, zeigt sich Hart reumütig auf Instagram.

Kevin Hart auf Rollstuhl angewiesen

Er hat bereits in mehreren Actionfilmen mitgespielt und Stars wie Dwayne „The Rock“ Johnson zählen zu seinen besten Freunden. Dennoch ist Kevin Hart nach dem unglücklichen Ende eines Wettrennens jetzt auf den Rollstuhl angewiesen – zumindest für einige Zeit. Doch was ist passiert?

Auf Instagram schildert der 44-Jährige seine schmerzhafte Story. Der Schauspieler ist kürzlich mit einem befreundeten und deutlich jüngeren Ex-Football-Profi (Stevan Ridley) um die Wette gelaufen. Dabei setzte er sich offenbar selbst so unter Druck, mit dem Profi-Sportler mitzuhalten, dass er sich schwer verletzte. Die Folge: „Ich bin 44 Jahre alt und muss auf meinem Arsch sitzen! Ich bin der dümmste Mann der Welt!“, schreibt Hart zu einem Video, das ihn im Rollstuhl zeigt.

Bauchmuskelverletzung und gerissene Adduktoren

Die Zeit, die Kevin Hart nun im Rollstuhl verbringen muss, habe er seinem Übermut zu verdanken, „noch immer Junge-Männer-Dinge“ tun zu wollen. Doch dass er sich dadurch eine Bauchmuskelverletzung und gerissene Adduktoren zuzieht, war nicht geplant. Wie der Schauspieler zugibt, wisse er eigentlich gar nicht, was das ist. „Aber ich hab’s mir gerissen“, so Hart. „Ich kann nicht laufen“, zeigt sich der Schauspieler reumütig.

Nun teilt Hart seine bittere (und schmerzhafte Erkenntnis) mit der Öffentlichkeit. „Das Alter 40 ist real. An alle Menschen da draußen, die 40 und darüber sind – das ist kein Spiel, respektiert dieses Alter. Sonst wird das Alter euch dazu zwingen, es zu respektieren.“

Für Hart ist das nicht die erste schwere Verletzung, die er sich zugezogen hat. Im Jahr 2019 war der Schauspieler in einen Autounfall verwickelt. Er war Beifahrer, als das Auto, in dem er saß, auf der Autobahn in Malibu in einen Holzzaun krachte. Dabei zog er sich einen dreifachen Wirbelsäulenbruch zu und musste einige Zeit in Reha verbringen, um wieder vollständig gesund zu werden.

Stars drücken ihr Mitgefühl aus

Fans und unzählige Prominente drücken Kevin ihr Mitgefühl für seinen Leichtsinn aus. Unter seinem Insta-Posting sammeln sich zahlreiche Genesungswünsche. Auch Harts Kumpel „The Rock“ versucht ihn aufzuheitern. „Mir sind mal in einem Wrestling-Match meine Adduktoren vom Becken abgerissen. Wahre Geschichte. Du wirst wieder gesund. Dir wächst zwar ein drittes Ei, aber du wirst wieder gesund. Gute Besserung!“, scherzt Dwayne Johnson.

Will Smith, der am 25. September übrigens 55 Jahre alt wird, stimmt Hart in einer Sache zu: „Älter zu werden, ist REAL!!“, schreibt der „Prinz von Bel-Air“-Star. Und auch Jamie Foxx, der kürzlich selbst unter gesundheitlichen Beschwerden litt, wünscht Hart eine gute Besserung.