Traumlocken ganz ohne Hitze und Aufwand? Klingt nach Märchen, ist aber Realität! Plopping heißt der Haartrend, auf den zurzeit viele Influencer schwören – und das Beste: Er ist ideal, um ihn ganz gemütlich zu Hause auszuprobieren.

Wie das am besten klappt, verraten wir euch hier.

Eine Trocken-Methode, die sich sehen lassen kann

Mit Trends in puncto Traum-Mähne ist das ja immer so eine Sache. Alle versprechen simple Hacks und zeigen angeblich deppensichere Tutorials – bis man top motiviert versucht das Gesehene nachzumachen und meist nach ein paar Minuten scheitert. Vor allem, wenn man zu dem Menschenschlag gehört, der von Natur aus nicht gerade frisurentechnisch begabt ist. Die gute Nachricht zuerst: Für Plopping muss man nichts können, ha! Denn es handelt sich in Wahrheit nur um eine kleine Umstellung beim Haare trocknen. Die, wenn man so will, schlechtere Nachricht: Es funktioniert leider nur, wenn man von Natur aus bereits mit Locken oder Wellen gesegnet ist. Denn bei Plopping geht es nicht etwa darum, glattes Haar lockig zu bekommen, sondern aus lockigem Haar, das Maximum herauszuholen. Heißt: Sprungkraft, Form und Glanz.

Plopping: Traumlocken in drei Schritten

Für den Trick brauchen wir einfach nur unser Lieblings-Lockenprodukt und ein Shirt aus Baumwolle. Here we go: