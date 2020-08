Schon lange halten sich die Gerüchte um eine mögliche Beziehung zwischen Kendall Jenner und dem NBA-Star Devin Booker. Sie werden immer wieder bei Dates erwischt.

Zuletzt haben Paparazzi das Paar beim Turteln am Strand erwischt.

Sind Kendall Jenner und Devin Booker ein Paar?

Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Liebe noch nicht. Kendall hielt ihre Beziehungen bisher immer geheim. Doch in den letzten Monaten wurden Kendall Jenner und Devin Booker immer wieder bei gemeinsamen Ausflügen und Dates erwischt. Ein Insider erklärte gegenüber dem People-Magazin damals: “Jetzt gerade sind sie nur Freunde, aber bei Kendall weiß man nie.” Hat es sich das Model mittlerweile anders überlegt?

Denn Fotos, die mehreren US-Medien vorliegen, zeigen die beiden nun fummelnd am Strand. In Malibu genießen das Model und der Basketballer ihre Zweisamkeit offenbar in vollen Zügen. Während der Sportler erst mit seinem Hund am Wasser spielt, widmet er sich kurze Zeit später Kendall. Devin legt sich auf sie und die beiden schmusen liebevoll miteinander.

Gemeinsamer Road-Trip

Laut der Daily Mail sollen die beiden vor ein paar Wochen gemeinsam einen Quarantäne-Roadtrip unternommen haben. Devin und Kendall gehören zur selben Freundesgruppe. Wie es scheint, hat sich nun aus der Freundschaft zwischen den beiden Stars etwas mehr entwickelt.