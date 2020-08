Du hast ein Date in Aussicht? Ja herzliche Gratulation! 😜 Es gibt aber gewisse Dinge, die du unbedingt beachten musst, dass es nicht beim einzigen Date bleibt (außer du möchtest es so – gibt es ja auch). Wir haben sie dir mal aufgelistet:

1. Keeeein Knoblauch!

Nein, auch nicht zwei Tage davor! Das ist eine Regel, die du unbedingt einhalten musst! Mindestabstand hin oder her – die Knoblauchfahne ist und bleibt bestehen und hĂ€lt auch vom Babyelefanten keinen Abstand. Auch, wenn du 10 Kaugummis vor dem Date kaust und glaubst jetzt ist sie weg. Noooope – sie ist es nicht! 😀

2. Location – fixed!

Was macht man beim ersten Date? Die Fragen aller Fragen. Ergreift die Initiative und plant das Date. Unser Tipp: Buche einen Platz in einem der besten Restaurants in Wien und gönnt euch ein herrliches Dinner! Wie? Die Restaurantwoche by culinarius gibt euch DIE Möglichkeit dazu! Und das Beste: Das Dinner oder den Lunch bekommt ihr zum Spitzenpreis! Wir wĂŒrden sagen: Maaahlzeit! 😋

Bild: restaurantwoche.wien

3. Questions please!

Man kennt es: die unangenehme Stille. Bah – was fĂŒr ein Moment der Peinlichkeit. Nicht mit dir! Du hast bereits Fragen in petto und kannst diese einwerfen, wenn es zu diesem Moment kommen sollte – was wir natĂŒrlich nicht hoffen 😉 Achte nur darauf, dass es kein Frage-Antwort–Spielchen wird, dann fĂŒhlt sich dein GegenĂŒber schnell mal etwas ĂŒberfordert.

4. Dein Outfit

Eine weitere Frage die wir uns alle stellen: Was zieht man beim ersten Date an? Wie kleidet sich dein Date? Schick oder leger? Am besten ziehst du das an, indem du dich pudelwohl fĂŒhlst. Vielleicht nicht unbedingt im Jogger antanzen aber jeder hat ein Outfit, indem wir uns einfach gut fĂŒhlen. Dann kannst du das Date auch wirklich genießen und musst nicht stĂ€ndig am kurzen Rock ziehen etc.

5. Runter mit der rosaroten Brille!

Auch, wenn es das erste Date ist und du den Typen einfach nur heiß findest: Runter mit der rosaroten Brille! Höre zu was er sagt, wie er ĂŒber andere Leute spricht, was seine Auffassung vom Leben ist etc. Betrachte das Ganze realistisch und frage dich, ob ihr gleiche Ansichten teilt. Sind zu viele unterschiedliche Aspekte dabei, hilft es dir auch nichts, wenn er einfach nur hĂŒbsch ist. Schönheit vergeht, der Charakter bleibt 😉

