Die Fashionista ist ihrem Stil seit Jahren treu. Egal welcher Trend gerade wieder durch die Decke geht, Alexa Chung lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Ihre zeitlosen Styles überstehen jede Trend-Ära. Deshalb haben wir uns gefragt: Was ist es, das ihren Stil so einzigartig macht?

Wir haben fünf ihrer Styling-Regeln durchschaut und hier für euch zusammengefasst.

Eine ewige Stilikone

Seit 2006 begeistert Alexa das Fashion-Universum mit ihrem einzigartigen Stil. Dabei sind zeitlose Klassiker ihr Steckenpferd. Und die weiß sie immer wieder überraschend und originell zu kombinieren. Dadurch schafft sie es jedes Mal uns das Gefühl zu geben, dass uns noch ein ganz bestimmtes Zeit überdauerndes Kleidungsstück im Kleiderschrank fehlt. Kein Wunder also, dass sie in den Jahren 2011, 2012 und 2013 wurde dreimal in Folge zur British Style Icon des Jahres gewählt wurde.

Diesen fünf Style-Rules folgt Alexa Chung

Style-Inspo incoming:

1. Forever in Love with Straight Jeans

Auf ein gutes Fundament kann man sich immer verlassen. Das ist auch die Meinung der Stilikone, was ihren Jeans-Schnitt betrifft. Wieso sich von einem Kleidungsstück verabschieden, nur weil es ein trendiges Piece zu verdrängen versucht? Die simple Straight Jeans hat sich über Jahre hinweg für sie bewährt, deshalb ist sie ihr immer treu geblieben.

2. An den Kragen gehen

Mit einem schlichten Pullover fehlt einem Kombi der gewisse Pepp? Alexa hat die Antwort für dieses Dilemma, denn sie zieht kurzerhand einfach ein Hemd mit Kragen unter den Pullover oder Pullunder und schon hat ein Outfit das gewollte Etwas.

3. Jacken-Pflicht

Seit eh und je spielen bei der Fashion-Icon Statement-Jacken eine große Rolle. Besonders Trenchcoats sind in den verschiedensten Ausführungen ein fester Bestandteil ihrer Looks. Bei ihren Jacken setzt sie unter anderem auf die unterschiedlichsten Materialien und Schnitte, um ihren Outfits den letzten Schliff zu verleihen.

4. Der rote Faden: Dunkelblaue Sweater

„Einen dunkelblauen Pullover zu designen könnte wahrscheinlich nicht langweiliger sein“, sagte die Fashionista selbst einmal in ihrem Stylebook. Gleichzeitig sei er aber ihre größte und vielleicht wichtigste Obsession, stellte sie danach klar. In ihrer Alltagsgarderobe zieht er sich nämlich wie ein roter Faden durch die letzten 15 Jahre. Mit Style-Highlights wie einer Latzhose und Statement-Brille wirkt der „langweilige“ Sweater, aber ganz und gar nicht mehr so langweilig!

5. Einfach Spaß haben!

Letzten Endes soll Mode aber auch Spaß machen. Alexa legt zwar Wert auf hochwertige Klassiker, doch auch bei ihr sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wilde Prints, bunte Farben und kleine spielerische Accessoires sind genauso im Style-Repertoire der Londonerin.