Fast drei Wochen haben Fans von Dagi Bee nichts mehr von der Influencerin gehört. Untypisch für die Deutsche mit ihren beinahe sieben Millionen Insta-Followern. Jetzt hat sich die 29-Jährige wieder zu Wort gemeldet und überrascht mit der Verkündung einer Social-Media-Auszeit.

„Ist das der Beginn von einem Burnout?“, fragt sich Dagi Bee in dem Posting.

Dagi Bee zieht sich von Social Media zurück: „Wollte einfach weg“

Wenn unsereins mehrere Wochen oder Monate nichts auf Instagram und Co postet, dann denkt sich niemand etwas dabei. Wenn aber bekannte Influencerinnen, wie etwa Dagi Bee, mehr als ein paar Tage nichts von sich hören lassen, dann sind ihre Follower alarmiert. Stimmt bei Dagmar Kazakov, wie der Social-Media-Star eigentlich heißt, etwas nicht? Nach wochenlangen Spekulationen bringt die 29-Jährige jetzt endlich Licht ins Dunkel!

Auf Instagram erklärt sie ihren Fans, was bei ihr gerade los ist. In ihrem Posting blendet sie einen Kommentar einer Userin ein, der lautet: „Geht’s dir gut Dagi? Es kam so lange nichts mehr von dir …“. Dagis Antwort schockiert ihre Follower genauso, wie er Mitgefühl hervorruft. „Ich wollte einfach weg“, schreibt die Influencerin. „Ich habe die letzten 2 Wochen alles an Arbeit stehen und liegen lassen und mich einfach nur auf meine Familie, meine Gedanken & mich konzentriert“, stellt Dagi klar. „Mir wurde das alles einfach zu viel. Zu viel Trash, zu viel Gossip, zu viel Meinungen, zu viel ‚mach doch mal..‘, zu viel ‚du musst‘ .. zu viel ALLES“.

„Ist das der Beginn von einem Burnout?“

Seit mehr als 12 Jahren ist Dagi Bee nun schon im Business, hat einen erfolgreichen Youtube-Channel und ist auch auf Instagram ultra-beliebt. In der Zwischenzeit hat sie mit Ehemann Eugen Kazakov eine kleine Familie gegründet und Söhnchen Nelio zur Welt gebracht. Doch der Druck, stets präsent zu sein und sämtliche Trends mitzumachen, hat nie nachgelassen. Das spürt die junge Mutter jetzt offenbar durch und durch. „Ist das der Beginn von einem Burnout? Bin ich einfach nur grad in einem Motivationsloch? Eine kleine Winterdepression? Ich weiß es nicht“, so Dagi Bee.

Um die Lage nicht zu verschlimmern, weiß sie, was jetzt zu tun ist: „Was ich weiß ist, dass ich auf Stop [sic!] drücken muss um mich selbst wieder ein wenig greifen zu können“. Deshalb hat sich Dagi eine kleine Social-Media-Auszeit vorgenommen, in der sie wieder zu sich selbst finden möchte. „Einfach mal weg sein. Einfach mal wieder richtig durchatmen können. Sich um nichts, außer seine Liebsten kümmern. Keine Verpflichtungen haben, über nichts nachdenken & einfach nur Dagi sein“, so der Wunsch der 29-Jährigen.

Doch Dagi ist sich bewusst, dass es in ihrer Situation gar nicht mal so einfach ist, einfach mal von der Bildfläche zu verschwinden. „Schwierig machbar, denn das ist eben mein Job in der Öffentlichkeit zu stehen, etwas wofür ich mich bewusst (oder unbewusst ) vor mittlerweile fast 12 Jahren entschieden habe & das sind eben die Risiken“, schreibt sie weiter.

Fans zeigen Support

Wie lange ihre Auszeit andauern soll, verrät Dagi in ihrem Posting nicht. Doch sie versichert ihren Fans, dass sie „bald wieder ganz die Alte“ ist. Ihre Follower zeigen großen Support für ihre Lieblingsinfluencerin. „Nimm dir so viel Zeit wie du brauchst“, kommentiert etwa eine Person. „Es ist wichtig Zeit für sich und die Familie zu nehmen und deine mentale Gesundheit ist wichtiger als in der Öffentlichkeit zu stehen“, schreibt eine andere Userin.

„Manchmal ‚muss‘ man ja gar nicht ‚die Alte‘ werden, sondern darf auch Raum für Neues geben. So oder so: unsere Unterstützung hast du 24/7 egal wo, egal wie, egal wann!“, so die mitfühlenden Worte von einer weiteren Person. „Jeder hat Pausen verdient, ohne geht es auch gar nicht“, ist sich eine Followerin sicher. Und eine andere schreibt: „Wir haben nur dieses eine Leben und diese eine Gesundheit. Poste dann so viel oder so wenig du möchtest wieder wenn DU bereit bist“, zeigt sie sich supportive.