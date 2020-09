Es gibt manche Menschen, die einfach immer nur an sich denken und denen das Wohl der Anderen meist völlig egal ist. Sie nehmen einfach keine Rücksicht auf andere und sind total egoistisch.

Das hängt oft mit dem Sternzeichen zusammen. Denn vor allem diese drei sind besonders rücksichtslos.

Zwilling

Eigentlich ist der Zwilling bekannt dafür, sehr sozial zu sein. Er verletzt ungern andere und handelt sehr bedacht. Das ist allerdings nicht immer so. Denn Zwillinge sind leider auch ziemlich sprunghaft und sie fällen schnell mal spontane Entscheidungen. Dabei nehmen sie auf andere allerdings gar keine Rücksicht, sondern sind stets auf ihre eigenen Vorteile bedacht. So hat dieses Sternzeichen schon so manche Freundschaften zerstört. Besser nachdenken, bevor man handelt, lautet die Devise!

Widder

Auch der Widder zählt zu den Sternzeichen, die nicht unbedingt gut darin sind, Rücksicht auf andere zu nehmen. Sie sind nämlich ziemlich impulsiv und entscheiden oft Dinge, ohne sie vorher mit ihrem Partner abzusprechen. Vor allem in Beziehungen kann das zu einem großen Problem werden. Hinzu kommt, dass der Widder sehr direkt und ehrlich ist. Das ist einerseits zwar eine gute Eigenschaft, andererseits artet das aber manchmal auch aus. Denn dieses Sternzeichen wägt vorher nicht ab, ob seine Meinung und seine Worte für das Gegenüber verletzend sein könnten. Diese direkte Art kommt nämlich nicht bei jedem gut an.

Schütze

Der Schütze liebt seine Freiheit und geht am liebsten alleine durchs Leben. Er ist es einfach nicht gewohnt Rücksicht auf andere zu nehmen und Kompromisse einzugehen. Bevor es in Beziehungen ernst wird, zieht er sich lieber zurück, um ja nicht seine Unabhängigkeit zu verlieren. Sich auf sich selbst zu konzentrieren, ist zwar gut, allerdings neigt der Schütze dazu, seine Mitmenschen komplett zu vergessen und sie ziemlich zu vernachlässigen. Wenn er nicht aufpasst, steht er irgendwann völlig alleine da.