Gute Beziehungen bestehen aus Geben und Nehmen. Kompromisse einzugehen, gehört zu einer glücklichen Partnerschaft dazu. Doch das können nicht alle. Denn manche denken auch in Beziehungen nur an sich und sind extrem egoistisch.

Dazu zählen vor allem diese drei Sternzeichen.

Löwe

Der Löwe steht bekanntlich gerne im Mittelpunkt. Und das bezieht sich nicht nur auf den Job oder den Freundeskreis, sondern auch auf die Beziehung. Seine eigenen Bedürfnisse stehen für den Löwen immer an erster Stelle. Er ist auch in Partnerschaften sehr egoistisch und kann einfach keine Kompromisse eingehen. Leider gehen deswegen viele Beziehungen des Löwen immer wieder zu Bruch. Er muss endlich lernen, auch auf andere einzugehen und nicht immer nur an sich selbst zu denken.

Schütze

Auch der Schütze denkt in erster Linie an sich selbst. Er liebt seine Freiheit und fühlt sich in Beziehungen schnell eingeengt. Sobald er das Gefühl hat, er muss sich an jemanden anpassen oder etwas tun, was er normalerweise nicht tun würde, zieht er sich zurück. Und auch in seinem Alltag nimmt er keine Rücksicht auf den Partner. Er lebt sein Leben weiter wie bisher, ohne, sich mit mit dem Partner abzusprechen. Denn für den Schützen ist es völlig selbstverständlich, dass er seine Abenteuer und Freiheiten weiterhin ausleben kann, so wie er will. Doch irgendwann wird er wegen dieses Verhaltens ganz alleine dastehen.

Widder

Der Widder zählt ebenfalls zu jenen Sternzeichen, die in Beziehungen besonders egoistisch sind und keine Rücksicht auf ihren Partner nehmen. Dieses Sternzeichen hat nämlich einen besonders sturen Kopf. Es muss immer nach ihm und seinen Vorstellungen gehen. Während der Widder im Job damit ganz gut durchkommt und diese Eigenschaft für seine Karriere sehr förderlich ist, kommt es in Beziehung deswegen oft zu Problemen. Denn der Widder stellt sich selbst immer an erste Stelle. Durch dieses Ungleichgewicht gerät die Partnerschaft schnell ins Wanken. Sollte der Widder nicht langsam aufwachen und bereit dazu sein, Kompromisse einzugehen, werden seine Beziehungen immer wieder in die Brüche gehen.