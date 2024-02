Ihr seid auf der Suche nach einem ultra-angesagten Hairstyle, bei dem ihr nahezu nichts tun müsst? Dann haben wir hier eine Idee für euch: der Hydro-Bob! Der Klassiker unter den Frisuren ist nicht nur unter den Superstars ein Megahit – auch wir können davon nicht genug bekommen. Vor allem dann nicht, wenn er mit einem sommerlichen Twist kommt.

Wie ihr den Hydro-Bob nachstylt, zeigen wir euch hier.

Darum ist der Hydro-Bob der erste Vorbote für den Sommer

Dass kurze Haare, etwa in Form eines Bobs, schon seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner sind, ist längst kein Geheimnis mehr. In diesem Jahr machen wir den klassischen Kurzhaarschnitt, den sowohl Schauspielstar Florence Pugh als auch Sängerin Jennifer Lopez oder Supermodel Hailey Bieber tragen, noch ein bisschen cooler. Wie das möglich ist, fragt ihr euch? Ganz einfach: wir verleihen dem Bob einen neuen (nassen) Anstrich und machen einen Hydro-Bob daraus.

Der Clou dahinter: Haargel, Textur-Spray und Lockenfestiger sorgen für einen semi-wet Look, der uns ans Skinny Dipping im Sommer erinnert. Und mal ehrlich: danach sehnen wir uns wohl alle gerade, nicht wahr? Da wir uns aber noch etwas gedulden müssen, bis es so weit ist und wir unser inner Summer-Girl channeln können, setzen wir einfach auf ein kleines bisschen Wet-Look in unseren Haaren.

Wichtig für den Hairstyle ist, dass wir für die Pflege Produkte verwenden, die unser Haar mit ausreichend Feuchtigkeit versorgen. Auf Shampoo und Conditioner mit Moisturize-Effekt sollte ohnehin nicht verzichtet werden. Wer möchte, kann zusätzlich auch noch ultra-feuchtigkeitsspendende Haarmasken verwenden.

Produkte zum Nachshoppen:

Die schönsten Looks

Der Hydro-Bob ist nicht nur vielseitig – immerhin können wir damit sowohl einen eleganten, als auch einen androgynen Look kreieren – sondern sorgt auch dafür, dass unsere Haare in Nullkommanichts gestylt sind. Wer noch auf der Suche nach Inspo ist; wir haben hier drei unterschiedliche Varianten der Trendfrisur für euch!

1. Der ultra-short Hydro-Bob

Florence Pugh weiß, was angesagt ist. Sie stylt ihren ultra-short Bob mit viel Haargel und kämmt sich all ihre Haare nach hinten. In Kombination mit einem schicken Abendkleid wirkt das edgy und glamourös zugleich.

2. Der elegante Hydro-Bob

Auch „Barbie“-Star America Ferrera präsentiert sich im trendigen Hydro-Bob-Look. Ihre Haare sind etwas länger und mit ein bisschen Gel hinter die Ohren gekämmt. Der Mittelscheitel sorgt für ein kantiges Gesicht.

3. Der messy Hydro-Bob

Summer-Mood ist bei Model Hailey Bieber angesagt. Sie trägt ihren Bob ebenfalls im semi-Wet Look. Allerdings achtet sie dabei nicht so sehr auf ein sleekes Finish, sondern verleiht ihrer Frisur mit einem welligen Undone-Look mehr Natürlichkeit.