Queen B hat gesprochen: 2024 setzen wir auf Südstaaten-Flair und holen aus unsere Mähne raus, was geht. „Texan Hair“ lautet der wohl angesagteste Haartrend in diesem Jahr. Denn er verbindet zwei Dinge, die wir alle lieben: Beyoncé und Cowgirl-Ästhetik!

Was hinter dem Look steckt, zeigen wir euch hier.

„Texan Hair“: Beyoncés Antwort auf die Cowgirl-Ästhetik

Wer den Super Bowl – oder Social Media – verfolgt hat, der hat wohl auch mitbekommen, dass Beyoncé schon sehr bald ein neues Album veröffentlichen wird. Aber nicht nur das: offenbar wechselt Queen B nun auch ihre Musikrichtung. Neben ihren typischen R&B-Klängen kommen jetzt auch Country-Vibes dazu. Und Queen B wäre nicht Queen B, wenn sie daraus nicht auch gleich einen Mega-Haartrend machen würde.

Mit anderen Worten: Minimalistische Haartrends haben jetzt mal Sendepause. Dafür setzen wir wieder auf „Big Hair“. Hier gibt es im Grunde genommen auch keine Grenzen, the bigger, the better, lautet die Devise. Das sieht auch Neal Farinah, der persönliche Hairstylist von Beyoncé, so. Denn er verpasste der Sängerin kurzerhand blonde, voluminöse, XXL-Locken. In Kombination mit Cowboyboots und einem Cowboyhut entsteht so der perfekte Südstaaten-Flair, der uns schon mal auf Beyoncés neues Album, das übrigens kommenden März erscheint, vorbereitet.

Auch Miley Cyrus scheint dem „Texan Hair“-Trend verfallen zu sein. Während der diesjährigen Grammys präsentierte sie sich ebenfalls mit XXL-Blowout.

So geht der Look

Wer sein inner Cowgirl channeln will, der verwendet am besten Produkte, die für ordentlich Volumen sorgen. Beim Föhnen bringen Lockenwickler oder ein Lockenstab nochmal extra Bounce. Zum Schluss noch Volumenspray und fertig sind die „Texan Hair“!

Produkte zum Nachshoppen: