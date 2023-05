Die Gerüchteküche brodelt. Vor wenigen Tagen löscht Julian Claßen alle Couple-Pics mit Tanja Makarić. Fans sind sich seitdem sicher, dass sich die beiden Social-Media-Stars getrennt haben. Nun meldet sich der Youtuber erstmals mit einem Statement zu Wort.

Doch so richtig Klarheit verschaffen die Zeilen nicht.

Julian Claßen gibt erstes Statement zu Trennunggerüchten

Was ist denn da in der deutschen Youtuber-Szene los?! Erst wurde über Bibi Claßens Comeback spekuliert, jetzt über das angebliche Liebes-Aus von Julian und Tanja. Der Grund für die aktuellen Trennungsgerüchte: Vor wenigen Tagen löscht Julian alle gemeinsamen Fotos mit Tanja von seinem Instagram-Account. Inzwischen sind nur noch Fotos von ihm selbst und zusammen mit seinen Kindern zu finden. Aber nicht nur das: Der 30-Jährige hat offenbar auch Tanjas Namen von seiner Insta-Bio entfernt. Bis vor wenigen Tagen hatte er dort noch den Account seiner Freundin als Liebesbeweis verlinkt. Bei Tanja hingegen sind noch einige Couple-Pics zu finden. Allerdings sollen auch hier im Feed einige Bilder mit ihrem Freund fehlen. Für Fans ist die Sache eindeutig. Alle Zeichen stehen hier auf Trennung.

Einige User:innen hingegen glauben, dass es sich bei den kuriosen Social-Media-Aktivitäten um einen inszenierten PR-Gag handelt. Denn Tanja soll zunächst alle Turtelfotos entfernt, dann aber ein paar wenige wieder aktiviert haben. Und auch sie löschte Julians Namen aus ihrer Insta-Bio. Kurze Zeit später war der Name allerdings dann wieder zu sehen. Ihre Community ist deshalb nicht nur ordentlich verwirrt, sie glaubt auch an ein Experiment. Wir erinnern uns: Auch als sich Bibi und Julian im Sommer 2022 trennten, spekulierten ihre Anhänger:innen lange über einen Prank. All die wilden Spekulationen veranlassten Julian nun aber dazu ein erstes Statement zu veröffentlichen.

Dem Youtuber werden „verrückte Dinge“ vorgeworfen

Auf Instagram postet der Youtuber nun eine Story, in der er unter anderem Stellung zu den Vorwürfen, die vermeintliche Liebes-Krise der beiden sei nur inszeniert, bezieht: „Hey, bekomme gerade sehr viele Nachrichten von euch. Auch einige, in denen Promo oder ein Experiment vorgeworfen wird oder andere verrückte Dinge.“

Bild: Instagram / @julienco_

Dass seine Fans Antworten fordern, kann Julian durchaus verstehen. Liefern kann er sie zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht. Er stellt aber klar: „Wir sind ganz normale Menschen mit Gefühlen und hier wird nichts mit irgendwelchen Absichten gemacht.“ Zum Schluss verrät der Social-Media-Star seiner Followerschaft: „Es passiert gerade sehr viel und unter anderem auch der Umzug ins neue Haus, bei dem ich euch gern ein wenig mitnehmen würde“. Zumindest der Umzug ins neue Haus, den er mit Tanja geplant habe, scheint also stattzufinden. Allerdings erwähnt er dabei Tanja nicht explizit.

Fans sind verwirrt

Zusammenfassend wirft das Statement bei Julians Fans wohl mehr Fragen auf, als dass es konkrete Antworten liefert. Viele Insta-User:innen scheinen deshalb auch nicht ganz happy mit der Erklärung zu sein. Ein Nutzer kommentiert zum Beispiel bei Julians aktuellstem Beitrag: „Wenn die Gerüchte / Fragen zum Beziehungsstatus so unangenehm sind, warum verbirgt man dann Fotos und ändert die Bio wild hin und her?„. Eine andere Userin schreibt dazu: „Ich hab auch langsam so das Gefühl, sie posten auf Zwang einfach irgend etwas“.

Doch nicht alle fordern Antworten. Ein Fan nimmt das Paar in Schutz, mit den Worten: „Könnt ihr mal aufhören so zu tun, als ob ihr Julians dickste Freunde wärt und 24/7 alles über ihn wissen müsst? Ihr verratet doch auch nicht allen etwas aus eurem Privatleben.“