Wir alle streiten ab und zu. Danach heißts: Vergeben und vergessen. Doch das können nicht alle! Tatsächlich gibt es drei Sternzeichen, die super nachtragend sind und einfach nicht verzeihen können.

Ein einfaches „es tut mir Leid“ reicht bei diesen Tierkreiszeichen nicht.

Stier

Stiere können wirklich stur sein. Ein Kompromiss? No Way! Das kommt bei den Stieren nicht in Frage. Deswegen solltest du dich besser gar nicht erst mit ihnen anlegen. Haben sie einmal nicht das letzte Wort, können Geborene dieses Sternzeichens ganz schön nachtragend sein. Und das nicht nur ein paar Stunden. Im Gegenteil: Der Stier vergisst nicht. Er schleppt Vorwürfe und Probleme lange mit sich herum. Bis es irgendwann aus ihm herausbricht. Dann heißt es: in Deckung gehen!

Jungfrau

Die Jungfrau gilt als sehr nachtragend. Das liegt aber auch daran, dass dieses Sternzeichen sehr sensibel ist. Wer ihr wehtut, hat es nicht gerade leicht. Dabei reicht schon wenig aus, damit die Jungfrau auf Distanz geht. Sie verzeiht nicht, sondern verkriecht sich lieber oder meidet den Kontakt. Das macht die Situation für Beteiligte aber wirklich schwer, weil eben nicht ganz klar ist, wieso sich die Jungfrau verschließt. Unser Tipp an das Erdzeichen: Rede über deine Gefühle und mach deutlich wie es dir geht.

Zwilling

Bei den Zwillingen ist das mit dem Verzeihen besonders tückisch. Nach einem Vertrauensbruch tun sie gerne so, als hätten sie die Sache vergessen, aber das ist nur Fassade. In Wahrheit nehmen sie es der Person noch langen Übel! Aber Zwillinge mögen keine Konflikte. Und sie sind auch nicht rachsüchtig. Es dauert nur eben sehr lange bis sie der Person wieder voll und ganz vertrauen können