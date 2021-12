14 Jahre lang waren Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk ein Paar. Doch nun gaben die Sängerin und der Schauspieler auf Instagram überraschend ihre Trennung bekannt. Demnach sind die zwei Stars schon seit dem Frühjahr kein Liebes-Paar mehr.

Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn.

Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk geben Trennung bekannt

Mit dieser Nachricht dürften ihre Fans wohl nicht gerechnet haben: Die Sängerin Yvonne Catterfeld und der Schauspieler Oliver Wnuk haben sich nach 14 Jahren Beziehung getrennt. Auf Instagram gab Yvonne am ersten Weihnachtstag bekannt, dass sie und ihr langjähriger Partner getrennte Wege gehen – und das bereits seit dem Frühjahr.

„Wir verbringen gemeinsam Weihnachten – sind aber seit diesem Frühjahr kein Liebespaar mehr.“, so Yvonne unter dem Foto, das die beiden Stars Arm in Arm zeigt. Weiters fragt sie sich: „Warum spricht man meist vom Scheitern einer Beziehung, wenn man doch auch sagen könnte, dass man eine wunderschöne, gemeinsame Zeit hatte, die nun auf diese Art und Weise vorbei ist.“

Böses Blut scheint es nicht zu geben. Yvonne fügt zu ihrem Post noch hinzu: „Das Wissen, dass sich – allein durch unseren Sohn – unsere Wege ein Leben lang kreuzen werden, gibt uns ein gutes Gefühl. Wir feiern das Fest der Liebe – ab jetzt nur eben ein wenig anders. Frohe Weihnachten. Familie Wnuk-Catterfeld“. Dasselbe Statement postete auch Oliver auf seinem Profil.

Liebeserklärung im September

Dass die Trennung aber offenbar schon einige Monate zurückliegt, überrascht. Noch im September richtete Oliver nämlich auf Insta eine süße Liebeserklärung an Yvonne: „Vor 14 Jahren spazierte diese – nicht durch Worte zu beschreibende – Frau in mein Leben und heute gehen wir immer noch – unseren Sohn an der Hand – verbunden und lächelnd den Weg entlang“, schwärmte Oliver Ende September auf seinem Account. „Auf ewig dankbar, du Lebensverschönerin.“

Die beiden Stars sollen sich bei den Dreharbeiten zu dem Kinofilm „U-900“ kennengelernt haben. 2014 brachte die Sängerin und Schauspielerin den gemeinsamen Sohn Charlie zur Welt.