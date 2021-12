Bereits seit einigen Tagen kursierten Gerüchte – nun bestätigen die stolzen Eltern selbst ihr Babyglück: Olivia Munn und John Mulaney sind Mama und Papa geworden. Auf Instagram präsentierten sie zu Weihnachten den ersten Schnappschuss ihres Sohnes.

Die frischgebackene Mama verriet dabei auch gleich den Namen des Kleinen.

Olivia Munn und John Mulaney: Sohn ist auf der Welt

Baby-News aus Hollywood: Schauspielerin Olivia Munn und ihr Partner John Mulaney sind Eltern geworden. An Heiligabend präsentierten sie der Welt die ersten Fotos ihres Nachwuchses auf Instagram. Der süße Junge ist dabei in eine flauschige Decke eingewickelt und trägt ein hellblaues Mützchen auf dem Kopf.

„Frohe Festtage“, schrieb Olivia unter anderem zu dem Post. Dazu verrät die stolze Mama auch gleich den Namen ihres Sohnes. Der Kleine hört auf den klangvollen Namen Malcolm Hiệp Mulaney.

Malcolm Hiệp Mulaney erblickte im November das Licht der Welt

Auch der Stand-up-Comedian John Mulaney teilte ein ähnliches Foto auf seinem Insta-Account. Dazu kommentiert der stolze Papa: „Er hat das ganze Leben noch vor sich. Und er hat so viel leckerer Dinge noch nicht probiert….“ Weiters schreibt John: „Ich bin sehr in ihn und sein ganzes Sein verliebt. Frohe Festtage.“ Malcolm Hiệp Mulaney soll bereits am 24. November das Licht der Welt erblickt haben, wie das „People-Magazin“ berichtete.

Erst im September hatte Mulaney in der Show „Late Night with Seth Meyers“ verkündet, dass seine Lebensgefährtin Olivia schwanger ist. „Wir werden ein Baby zusammen haben. Ich werde Papa! Wir sind beide wirklich glücklich“, ließ der 39-Jährige die Öffentlichkeit wissen. Dabei war lange gar nicht bekannt, dass Olivia und John ein Paar sind. Gerüchte, dass die beiden zusammen sind, waren erstmals Anfang des Jahres aufgekommen.