Schauspielerin Christina Ricci ist wieder Mama geworden. Auf Instagram verkündet sie die Geburt ihrer Tochter und verrät auch gleich noch den Namen ihres Babys. Das süße Mädchen hört auf den geschichtsträchtigen Namen Cleopatra.

Es ist das erste gemeinsame Kind von Christina Ricci und Ehemann Mark Hampton.

Christina Ricci ist Mama geworden

Babynews aus Hollywood: Christina Ricci und ihr Ehemann, Hairstylist Mark Hampton, sind Eltern geworden. Das gab die Schauspielerin vor wenigen Stunden auf Instagram bekannt. Zu einem Video, in dem das supercute Baby schlafend zu sehen ist, gibt sie nicht nur die Geburt bekannt, sondern verrät auch gleich den besonderen Namen ihrer Tochter: „Baby Cleo ist da. Wir lieben sie so sehr. Außerdem hat sie den unglaublichsten Vater, den man sich vorstellen kann.“ Cleo ist aber nicht ihr voller Name. Das Mädchen hört auf den klangvollen Namen Cleopatra Ricci Hampton.

Ehemann Mark Hampton teilt Schnappschüsse aus dem Krankenhaus

Es ist Christinas zweites Kind. Und ihr erstes gemeinsames mit Ehemann Mark. Kein Wunder als, dass der stolze Papa ganz aus dem Häusschen ist und viele Eindrücke aus dem Krankenhaus auf seinem Insta-Profil teilt. In seiner Story sieht man den frischgebackenen Vater in Krankenhaus-Schutzkleidung. Zu einem Foto von Christina und Töchterchen Cleo schreibt er: „Was für ein wirklich emotionaler Morgen, ich habe noch nie so viel geweint“.

Bild: Mark Hampton / Instagram

„Mein Herz ist explodiert. Christina und Baby Cleo geht es fantastisch, wir erholen uns alle nach dem ereignisreichen Morgen. Willkommen auf der Welt, Baby Cleopatra Ricci Hampton“, so Papa Mark nach der Geburt von Baby Cleo.

Christina und Mark hatten erst im August diesen Jahres geheiratet, nachdem die „Adams Family“-Schauspielerin zuvor bereits überglücklich angekündigt hatte, wieder schwanger zu sein. „Das Leben wird immer besser“, schrieb sie damals zu ihrem Ultraschallfoto. Christina ist bereits Mutter des siebenjährigen Freddie, der aus ihrer Ehe mit James Heerdegen stammt.