Für einige Passagiere ist „Snakes on a Plane“ ab sofort nicht mehr nur ein Filmtitel, sondern auch eine wohl eher unangenehme Erinnerung. Denn in einer Maschine nach New Jersey sorgte eine Schlange jetzt für Aufregung.

Das Tier verletzte jedoch niemanden.

Passagiere entdecken lebendige Schlange in Flugzeug

Flugreisen bergen so einige Anstrengungen und Nervosität. Kommt das Gepäck wirklich an? Habe ich auch wirklich alles dabei? Und muss eine Powerbank jetzt eigentlich ins Handgepäck oder doch ins Abgabegepäck?

Das letzte, was man bei all diesen Fragen braucht, sind Überraschungen. Doch bei einem Flug von Florida nach New Jersey gab es jetzt eben so eine Überraschung – und zwar in tierischer Form. Denn kurz nach der Landung bemerken Passagiere plötzlich eine Schlange, die unerwartet aufwacht.

Eine Überraschung, die bei den Passagieren erwartungsgemäß nicht gerade gut ankommt. Denn wie Anwesende berichten, fingen die Passagiere an zu schreien und zogen die Füße auf ihren Stühlen hoch, um ja nicht mit der Schlange in Berührung zu kommen.

Keine Verletzten und kaum Verspätung

Zum Glück war das Flugzeug zu diesem Zeitpunkt schon auf der Landebahn und rollte in Richtung Gate, sodass es sich nur um eine kurze Panik an Board handelte. Denn als das Flugzeug am Gate ankommt, stehen auch schon Tierschutzbeamte bereit und empfangen die Schlange, um sie später zu befreien.

Diese stellt sich letztlich übrigens als eine Strumpfbandnatter heraus, also eine äußerst harmlose Schlangenart. Mit dem Film „Snakes on a Plane“, in dem dutzende giftige Nattern an Board sind, hatte die Situation also zum Glück nur den Titel gemeinsam. Für Aufregung sorgte sie aber trotzdem.

Doch zum Glück eskalierte die Situation nicht. Medienberichten zufolge wurde nämlich niemand verletzt und auch grobe Verspätungen konnten verhindert werden. Doch einige Fragen bleiben offen: Wie kam die Schlange überhaupt in die Maschine? Und wo war sie während des zweistündigen Fluges? Bisher gibt es darauf noch keine Antworten. Fest steht nur, dass keine weiteren Schlangen entdeckt wurden.