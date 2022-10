Schauspielerin und Regisseurin Olivia Wilde ist gerade ein Hot Topic in Hollywood. Jedoch nicht nur aufgrund ihres neuen Films „Don’t Worry Darling“, ihrer Beziehung zu Harry Styles oder dem augenscheinlichen Rosenkrieg mit ihrem Ex-Verlobten Jason Sudeikis.

Auch ein ganz bestimmtes Salatdressing, eine angebliche Spezialität der 38-Jährigen, sorgt aktuell für Gesprächsstoff.

Ex-Kindermädchen verrät, wie das Ende zwischen Olivia und Jason wirklich war

In letzter Zeit sorgte Schauspielerin und Regisseurin Olivia Wilde für einige Schlagzeilen. Dazu trägt jetzt auch ihr ehemaliges Kindermädchen bei. Denn die Nanny hat in einem Enthüllungstalk so einige Details über die Beziehung zwischen Wilde und Jason Sudeikis verraten, mit dem die 38-Jährige zwei Kinder hat. Anfang 2020 sollen sich die beiden getrennt haben. Jetzt ist die Schauspielerin mit Superstar Harry Styles liiert. Doch dass Styles der Grund für die Trennung war, dementierte sie stets.

„Die Idee, dass ich Jason wegen Harry verlassen habe, ist völlig falsch. Unsere Beziehung war vorbei, lange bevor ich Harry traf“, stellte Wilde gegenüber Vanity Fair klar. Doch das Ex-Kindermädchen sieht die Sache wohl ein wenig anders. Wie die Nanny in einem Gespräch mit Daily Mail enthüllt, sollen die beiden im Oktober 2020 sogar noch von einer Hochzeit gesprochen haben. Doch einen Monat später sei Schluss gewesen. Nur wenige Wochen, nachdem die Dreharbeiten zu Wildes Film „Don’t Worry Darling“ begonnen haben, bei denen es zwischen ihr und Harry Styles laut Gerüchten heftig gefunkt haben soll.

Sudeikis habe der ehemaligen Nanny dann anvertraut, dass Olivia Wilde den ersten Schritt gemacht haben soll, um auf Harry zuzugehen. Angebliche Textnachrichten des Sängers, die Jason auf Olivias Apple Watch entdeckt haben will, sollen alles belegen. Sudeikis soll richtig verzweifelt gewesen sein. Er habe getrunken und geschimpft: „Sie hat uns verlassen“, habe der Schauspieler geschrien.

Salatdressing von Olivia Wilde löst hitzige Diskussion aus

Einmal sei die Situation auch richtig eskaliert, wie die Ex-Nanny beschreibt. Denn Jason soll Olivia dabei „erwischt“ haben, als sie in der Küche ihr berühmtes Salatdressing zubereitete. Jedoch nicht etwa für ihre Familie, sondern angeblich, um Harry Styles damit zu überraschen. Als sie dann losfahren wollte, soll sich Sudeikis sogar unter das Auto gelegt haben, um die Mutter seiner Kinder daran zu hindern, den Abend mit einem anderen Mann zu verbringen.

„Er war einfach außer Kontrolle vor lauter Weinen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Er weinte und weinte und sagte, er würde sie zurückbekommen und er liebte sie. Er war so gebrochen – ich fühlte mit ihm“, so das einstige Kindermädchen der Familie. Denn besonders die Tatsache, dass Olivia das spezielle Dressing bisher immer nur für sich und Jason zubereitete, soll den Schauspieler verletzt haben.

Doch was sagen Jason und Olivia zu den pikanten Enthüllungen des Kindermädchens? Die beiden äußerten sich gegenüber Daily Mail mit einem gemeinsamen Statement. „Als Eltern ist es unglaublich bestürzend, zu erfahren, dass ein ehemaliges Kindermädchen unserer beiden kleinen Kinder öffentlich solche falschen und skurrilen Anschuldigungen gegen uns erhebt. Ihre nun 18 Monate andauernde Kampagne, uns, sowie geliebte Menschen, enge Freunde und Kollegen zu belästigen, hat ihren unglücklichen Höhepunkt erreicht. Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, unsere Kinder großzuziehen und zu beschützen, in der aufrichtigen Hoffnung, dass sie sich jetzt dafür entscheiden wird, unsere Familie in Ruhe zu lassen.“

Ist das das berühmte Dressing von Olivia Wilde?

Aus irgendeinem Grund scheint es die Öffentlichkeit aktuell aber mehr zu interessieren, was denn nun so besonders an Wildes Salatdressing ist, als sämtliche andere Details aus dem Liebesdreieck. Im Netz wird eifrig darüber diskutiert, welche Zutaten Olivia hier zusammen mischt, um sowohl Jason als auch Harry damit zu überzeugen.

Diese Diskussion ist wohl auch Olivia Wilde nicht entgangen. Denn auf Instagram teilte die 38-Jährige jetzt eine Seite aus dem Buch „Heartburn“ von Nora Ephron. In dieser Passage schrieb die Autorin über ein Rezept für ein Salatdressing. Dieses lautet wie folgt:

„2 Esslöffel Grey Poupon Senf mit 2 Esslöffeln gutem Rotweinessig mischen. Dann unter ständigem Rühren mit einer Gabel langsam 6 Esslöffel Olivenöl hinzufügen, bis die Vinaigrette dick und cremig ist; dies ergibt eine sehr starke Vinaigrette, die sich perfekt für Blattsalate wie Rucola, Brunnenkresse und Endiviensalat eignet“. Hätten wir das jetzt also auch geklärt …

Versteht ihr den Hype um das Salatdressing? Ja, das hat immerhin einen sentimentalen Wert für Sudeikis. Zu viel Drama …

