Mit Flugverspätungen muss man immer wieder rechnen – und zwar aus den verschiedensten Gründen. Doch dass eine einzelne Mandarine dafür sorgt, dass eine Maschine fast eine Stunde später als geplant abhebt, ist neu.

45 Minuten mussten Passagiere eines Fluges in Mallorca ausharren, ehe der Flieger starten konnte.

Fluggast isst Mandarine und sorgt für Flugverspätung

Es ist nicht gerade schwierig, in einem Flugzeug für Panik zu sorgen. Schließlich sind hier mehrere hundert Menschen auf engstem Raum zusammen und können nicht so einfach flüchten. So hat es auch eine einzelne Mandarine geschafft, eine Maschine von Mallorca kommend aufzuhalten. Aber beginnen wir doch von vorne.

Eine Passagierin wusste genau, dass sie in dem Flieger keinen Gratis-Snack mehr angeboten bekommt und sorgte daher vor. Mit Mandarinen ausgerüstet, naschte die Frau vor dem Abflug bereits an der Zitrusfrucht. Dann lud sie sich ein paar Serien und Filme auf ihr Tablett und stöpselte ihre Ohren mit Kopfhörern zu. So weit, so unspektakulär.

Doch da sie nichts mehr hörte und im hintersten Bereich des Flugzeuges saß, bekam sie auch die plötzliche Aufruhr nicht mit. Wie die Schweizerin im Nachhinein gegenüber dem Schweizer Nachrichtenportal 20 Minuten berichtet, fragte sie ein Flugbegleiter zwar etwas, doch aufgrund ihrer eingeschränkten Hörfähigkeit dachte sie, er würde sie fragen, ob sie etwas bestellen möchte, woraufhin sie verneinte.

Besorgnis aufgrund von Zitrusgeruch

Erste einige Minuten später, als sie merkte, dass sich der Trubel noch immer nicht beruhigt hatte, zog sie ihre Kopfhörer heraus und fragte nach, was denn los sei. Dann erfuhr sie, dass das Flugpersonal besorgt war, da es einen prägnanten Zitrusgeruch wahrnehmen konnte, jedoch keiner der Fluggäste etwas Derartiges gegessen hätte.

Die Frau meldete sich dann beim Flugpersonal, um das Missverständnis aufzulösen. Doch statt Erleichterung machte sich Verärgerung breit. Denn sowohl die Flugbegleiter:innen als auch die anderen Passagiere waren sichtlich genervt von der Verspätung. Schließlich kam auch noch der Pilot höchstpersönlich und teilte der Schweizerin mit, dass der Flieger wegen ihrer Mandarine nun 45 Minuten Verspätung habe.

„Ich hätte nie gedacht, dass eine Mandarine eine solch massive Verspätung auslösen kann“, berichtet die Frau jetzt. Doch Ende gut, alles gut. Das Flugzeug konnte anschließend starten und landete eine halbe Stunde später am Flughafen in Zürich. „Einige Passagiere waren danach wütend auf mich, was ich gut verstehen kann“, so die Passagierin.

Darum kann dieser Geruch so gefährlich sein

Bleibt nur noch eine Frage offen: aus welchem Grund war das Flugpersonal so besorgt? Schließlich sollte der Geruch einer einfachen Frucht kein großes Problem darstellen, oder? Doch wie die Airline erklärt, können auslaufende Flüssigkeiten einen Zitrusgeruch entwickeln. Und da man hierbei nie weiß, um welche Art von Flüssigkeit es sich handelt, kann das natürlich ein Sicherheitsrisiko sein und das Flugzeug sollte nicht starten.

Nachdem sich auf die Nachfrage, ob jemand der Fluggäste eine Zitrusfrucht gegessen habe, niemand gemeldet hat, musste das Personal erst sicherstellen, dass es zu keiner Gefahr kommt. Wir sollten uns also merken: Mandarinen, Orangen und Zitronen sollten wir besser nicht mit in den Flieger nehmen!