Kim Kardashian wurde 2007 dank eines Sextapes mit ihrem damaligen Freund Ray J quasi über Nacht zum Star. All die Jahre beteuerte Kim, dass das Tape gegen ihren Willen von Ray J geleakt worden sei. Nun ließ ihr Ex allerdings eine echte Bombe platzen: „Ich habe das Sextape niemals heimlich veröffentlicht. Es war von vornherein ein Deal zwischen Kris Jenner, Kim und mir.“

Der Musiker hat genug von der ganzen Show rund um die Sextapes.

Kim Kardashians Ex Ray J bricht sein Schweigen

Seit einigen Wochen sind Kim Kardashian und ihre Sextape-Story wieder in aller Munde. Der Grund: Kim wurde in der aktuellen Staffel von „The Kardashians“ offenbar von ihrer Vergangenheit eingeholt. Nachdem das Sextape von ihr und ihrem damaligen Ex-Freund Ray J bereits 2007 in der Öffentlichkeit aufgetaucht war, befürchtete sie nun, dass neue Teile des Videomaterials veröffentlicht werden könnten. Was folgte war ein Shitstorm gegen Ray J, da Kim in einer Szene der Show sagt: „Er [ Ray J] könnte einen Dildo in meinen Hintern geschoben haben, während ich schlief“. Kims Ex hat nun definitiv die Nase voll und bricht sein Schweigen!

Nachdem Ray J jahrelang beschuldigt wurde, den Clip des einstigen Liebespaars in die Öffentlichkeit getragen zu haben, erhob der Sänger jetzt heftige Anschuldigungen gegen Kim. In einem Interview mit der britischen Zeitung Daily Mail verrät er, dass der ganzen Trubel rund um das Sextape inszeniert gewesen sei. Ray J behauptet sogar, Kim hätte ihre gemeinsamen Sexvideos damals selbst veröffentlicht.

Ray J: „Sextape-Leak war ein Deal zwischen Kris Jenner, Kim und mir“

„Ich habe noch nie in meinem Leben ein Sextape durchsickern lassen. Es war nie ein Leak. Es war immer ein Deal zwischen Kris Jenner, Kim und mir“, stellte er klar und fügte hinzu, dass die drei von Anfang an so etwas wie Geschäftspartner gewesen seien. Zwar sei die Veröffentlichung des Videos durchaus die Idee des 41-Jährigen gewesen, doch Kim und Kris hätten seinen Einfall total gefeiert – immerhin verhalf ein Sextape ja auch ihrer Freundin Paris Hilton zu ihrem Durchbruch.

„Nachdem ich Kim von der Idee erzählt habe, haben wir die Sache durchgespielt. Sie ist drauf angesprungen, ist dann damit zu ihrer Mutter gegangen und ich war ab dann außen vor.„, so Kims Ex. Auf Instagram teilte der Sänger dann auch Screenshots einer Konversation mit Kim. Demnach habe er ihr eine lange Textnachricht geschrieben und sie gebeten, die falschen Behauptungen zu unterlassen.

EXCLUSIVE: Ray J breaks his silence! Hip hop star reveals second sex tape with Kim DOES exist and she has the only copy, as he shares texts where she debunks her Hulu claim he planned to leak it and says Vivid deal was orchestrated by him, Kim and Krishttps://t.co/MZq4yIkfCg pic.twitter.com/pI8RjngrPW — Brightly (@BrightlyAgain) May 4, 2022

Gegenüber Daily Mail beteuert er außerdem: „Ich habe über 14 Jahre lang im Schatten gesessen und den Kardashians erlaubt, meinen Namen zu verwenden, meinen Namen zu missbrauchen, über viele Jahre Milliarden von Dollar zu verdienen – ohne, dass ich mich jemals zu diesem Thema geäußert habe“, wird er zitiert. „Die Wahrheit ist, wir waren immer schon Partner in der Sache.“

Kim habe alle Sextapes bei sich zu Hause

Ray erklärt zudem, dass er die Veröffentlichung des Bandes bedauere und deswegen sogar „suizidale Gedanken“ gehabt habe. Er fügt hinzu: „Als schwarzer Mann, der in Amerika lebt und arbeitet, fällt es mir schwer, jeden Tag aufzustehen und auf meine Familie zu schauen und zu wissen, dass sie so etwas über mich denken. Vor allem wenn man ganz genau weiß, dass alle Anschuldigungen zu 1.000 Prozent falsch sind.“

Er bezeichnet die Gerüchte, wonach er die Aufnahmen heimlich an die Medien herausgegeben habe, als „die größte Lüge in der Geschichte des Entertainments“. Ray J besteht darauf, dass er noch nie eines der Tapes selbst in der Hand gehabt habe: „Kim hatte sie alle bei sich zu Hause. In einem Nike-Schuhkarton unter ihrem Bett.“

Auch die Übergabe des Sexmaterials, so wie es in der neuen Kardashian-Show dargestellt wurde, soll demnach nie so passiert sein. „Das ist alles eine Lüge. Ich kann das ihnen nicht mehr durchgehen lassen. Das ist nicht wahr“, schrieb Ray auf Instagram, nachdem es so aussah, als hätte Kanye West seiner inzwischen Verflossenen die Videosequenzen von Ray zurückgebracht.

Glaubt ihr, dass Ray Js Anschuldigungen wahr sind? Ja, ich glaube ihm! Immerhin sind die Kardashians mega berechnend! Niemals, viel zu skurril!

