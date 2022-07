Urlaubszeit ist die schönste Zeit! Rein in den Flieger, Handy aus und Entspannungsmodus an – zumindest bis dir einer der folgenden Nervensägen begegnet. Wir haben uns in der Redaktion mal umgehört, welche Verhaltensweisen im Flugzeug unser Blut ordentlich in Wallung bringen. Und hier sind unsere Top 12.

Denn nicht jeder Mitreisende verhält sich rücksichtsvoll.

Diese 12 Passagiere können im Flugzeug ganz schön nerven

Immer wieder freuen wir uns auf den Moment des Abhebens, alles hinter uns zu lassen und einfach nur genießen. Aber leider sind wir nicht immer die einzigen, die die Idee hatten, in Urlaub zu fahren. Und so manche Mitreisende können schon ganz schön nervig sein. Nach unseren nervigsten Hotelgästen haben wir jetzt die nervigsten Passagiere für euch.

1. Der Dauer-Drängler

Schon beim Check-in ist er dir negativ aufgefallen, weil er ohne Rücksicht auf Verluste mit seinem Gepäck durch die Menge gedonnert ist. Jetzt steht er in der Schlange im Flugzeuggang direkt hinter dir und fährt dir ständig mit seinem Rollkoffer an die Füße. Bei Reihe 24 (ist wie das Amen im Gebet auch deine) stemmt er seinen Koffer plötzlich an dir vorbei und packt diesen auf die gesamte obere Gepäckfläche. Das war es dann mit dem Platz für dein Handgepäck.

2. Der sich-breit-machende

Führend in unserer Liste der nervigsten Mitreisenden sind jene, die sich mega breit machen. Zum Beispiel, indem sie die mittlere Armlehne nonstop besetzen. Auch ein Klassiker: Beim ersten Freizeichen die Rückenlehne bis zum Anschlag nach hinten klappen und dies auch konsequent während des Essensservice durchziehen.

3. Der Dauerschläfer

Dieser nervige Typ sitzt gerne im Gang und fängt schon beim Start zu pennen, an. Aufwachen tut er nur kurz, wenn die Entscheidung „Chicken or Pasta“ zu fällen ist. Und du hast dir inzwischen in die Hose gemacht.

4. Der Workaholic

Der Workaholic tippelt noch auf seinem Handy herum, während der Flieger schon in die Startposition geht. Und dir stehen schon die Schweißperlen auf der Stirn, weil du Angst hast, das Handy könnte den sicheren Start ungünstig beeinflussen. Hiilfe!

5. Der Glotzer

Bei Langzeitstrecken reisen wir gerne inkognito. Und zwar so, dass die bei der Passkontrolle später Probleme haben, uns auf dem gestylten Passfoto wiederzuerkennen. Wir wollen einfach nur chillen, schlafen und unsere Ruhe haben. Da gibt es nichts Schlimmeres für uns, als von einem Typen ständig von der Seite angeglotzt zu werden. Schleich di!

6. Der Klobesetzer

Dieser Typus benutzt die Flugzeugtoilette wie sein Badezimmer. Mitreisende mit Pinkelbedürfnis werden schlichtweg ignoriert, man will sich doch mal in Ruhe zurechtmachen. Pickel ausdrücken und Augenbrauen zupfen geht ja besonders gut im Neonlicht des Flugzeugklos. Erst, wenn das Anschnallzeichen für den Landeflug ertönt, räumt der Klobesetzer frisch gestylt seinen Spabereich. Echt jetzt?!

7. Der Dauernörgler

Dieser Typ wirkt als würde er zum ersten Mal mit dem Flugzeug fliegen. Ständig beschwert er sich, natürlich auch über das Essen. Hallo?! Ein Flugzeug ist kein Haubenlokal!

8. Der ignorante Eltern -Typ

Diesen Typ hatten wir schon bei unseren nervigsten Hotelgästen. Aber auch im Flugzeug treiben uns ignorante Elternteile in den Wahnsinn. Der Klassiker: Eltern, die ihrem Kind ein Handy oder Tablet zum Spielen in die Hand drücken und dieses auf voller Lautstärke. Ist echt nicht ok!

9. Der Sitz-Treter

Du verlässt mit Übelkeit und Kopfschmerzen den Flieger? Dann nahm wahrscheinlich dieser nervige Passagier während des Fluges direkt hinter dir Platz. Ständig stößt er mit seinen Beinen gegen deine Rückenlehne und du fühlst dich als würdest du im Autodrom sitzen. Not funny!

10. Der Stinker

Frisch am Platz zieht er sich die Schuhe aus, um seinen Käsefüßen freie Geruchs-Bahn zu geben. Einzig Konkurrenz macht den Käsefüßen sein billiges Rasierwasser. Als Krönung packt er dann noch seine mitgebrachte Leberkäsesemmel aus. Jackpot!

11. Der Sport-Freak

Er erklärt den Platz vor der Flugzeugtoilette zu seiner privaten Fitnesszone. Sobald das Anschnallzeichen erloschen ist, beginnt sein Training. Strecken, dehnen, hoch das Bein und ein triumphierend, herablassender Blick auf alle, die faul in ihren Sitzen lungern.

12. Der Ängstliche

Dieser Typ schreit schon beim kleinsten Ruckler hysterisch auf und versetzt dadurch das ganze Flugzeug in Angst und Schrecken. Am Ende übergibt er sich vor lauter Panik – und das nicht nur in die Kotztüte.