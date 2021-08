Auch wenn wir im Urlaub ein wenig faul waren, schon langsam kommt die Lust zurück wieder einen Zahn zuzulegen, wenn es um die Fitness geht. Denn wie sagt man so schön? „Summer bodies are made in winter!“ Damit uns dabei nicht die Puste ausgeht haben wir ein paar hilfreiche Tipps für euch gesammelt! In diesem Sinne: Work it Babes!

#Goals

Natürlich ist es wichtig zu wissen, wo man hin will! Oooohmm, bis du eher der Yogi-Typ oder pumpst du lieber im Studio, egal ob Einzelkämpfer oder Herdentier es gibt so viele Möglichkeiten um die eigene Fitness zu verbessern und um sich gesund zu halten. Setze dir vor allem Ziele die du auch wirklich erreichen kannst, so kommt es häufiger zu Erfolgserlebnissen, was zur Folge hat, dass wir viel motivierter sind weiterzumachen. Falls du dennoch schwächeln solltest, dann gönn dir doch einfach ein neues fancy Outfit, da läuft es sich gleich noch besser und vor allem schöner!

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Hand aufs Herz Ladies, speziell beim Sporteln sind wir nicht immer ganz so streng mit uns, weshalb wir dringend mehr Kontrolle bräuchten, eine Art Coach der immer dabei ist und uns pushed, wenn wir es brauchen! Die Lösung für unser Problem? Wir tragen sie ganz easy am Handgelenk! Denn die neue SAMSUNG Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 4 Classic helfen dir dabei, deine Trainingsziele endlich zu erreichen. Mit über 120 Trainingsprogrammen inklusive Videoanleitung bringst du deinen Körper fast wie von Zauberhand in Schwung. Und für alle Ehrgeizigen gibt es außerdem noch die Gruppenchallenges, damit kannst du dich mit deinen Freunden messen. Also Ladies, es ist Zeit für den Personal Trainer am Handgelenk!

Teamwork makes the dream work

So kitschig dieser Spruch auch sein mag, er ist wahr! Deshalb schnapp dir deine BFF oder deinen Boyfriend und unterstützt euch gegenseitig. Wenn du jemand zweiten oder sogar dritten dabei hast ist es einfacher sich zu motivieren, man pushed sich gegenseitig und für Spaß ist immer gesorgt. Wenn du einmal keinen Bock auf das GYM oder einen Lauf hast, dann wird dich dein Trainingsbuddy dazu bringen durchzubeißen und dennoch zu trainieren und das gilt vice versa. Pack deine Bestie ein, check dir ein schickes Trainingsoutfit und los geht’s mit voller Power in Richtung Traumbody!

We’ve got the power

Erfolge stellen sich nicht über Nacht ein, der Körper braucht etwas Zeit, aber jedes Training wird belohnt. Du wirst neben körperlichen Veränderungen schnell merken, dass dich das Training mental stärker macht und dir im Alltag unter die Arme greift. Und das Beste daran: Man muss dabei nicht bis zur totalen Erschöpfung trainieren, im Gegenteil – lieber mehrere kurze und präzise Workouts, als stundenlanges Auspowern. Denn der Spaß soll niemals zu kurz kommen!