Sein eigenes Vermögen anlegen – das klingt nach einer eher trockenen Aufgabe, der sich aufgrund der Lernkurven, die es zu bewältigen gilt und der vielen Risiken, viele entziehen. Obwohl man sich ab seinem 30. Lebensjahr Gedanken darüber machen sollte, wie man finanziell den Rest seines Lebens bestreitet, schieben die meisten diese eher unangenehme Aufgabe hinaus.



Ein weiterer Grund dafür ist, dass viele überhaupt nicht wissen, dass es zahlreiche Anlagemöglichkeiten gibt, die einem nicht sofort einfallen. Schließlich lässt sich in praktisch alles investieren, dem man eine Wertsteigerung in der Zukunft prognostiziert. Diese Form der Anlage verlangt natürlich auch nach viel Wissen und am besten Erfahrung in den Bereichen, in denen man sein Vermögen investieren möchte. Allerdings lässt sich diese Art der Anlage wie eine Art Hobby betrachten oder man nutzt bereits bestehende Leidenschaften und sucht innerhalb dieser nach Möglichkeiten, um sein Geld zu vermehren.



Wer großen Wert auf seinen eigenen Stil und auf sein Auftreten legt, der wirft am besten einen Blick auf eine Luxusuhr als Wertanlage. Der Markt der letzten Jahre hat gezeigt, dass der Wert von Luxusuhren stetig steigt. Bekannte Modelle der großen Marken erlebten in den letzten Jahren Steigerungen von nicht selten mehr als 300 Prozent. Somit ist es nicht verwunderlich, dass die Wartelisten für neue Modelle immer länger werden. Auf dem Gebrauchtmarkt sieht es mittlerweile so aus, dass gebrauchte Modelle, da diese neu kaum verfügbar sind, mehr kosten als eine Neuanschaffung.

Natürlich sind nicht jede Marke und jedes Modell als Geldanlage geeignet. Vor allem die Modelle, die in limitierter Stückzahl auf den Markt kommen oder auf eine besondere Produktgeschichte zurückblicken, steigen schnell in ihrem Wert.

Welche Uhr hat das Potenzial zu einer Wertanlage?

So beliebt wie diese in der heutigen Zeit auch sein mögen, es sind gewiss nicht die bekannten Influencer, die einem mit ihren modischen Entscheidungen verraten könnten, welche Uhr sich am besten als Anlagegut eignet. Vielmehr sollte man sich mit der Geschichte der Uhrmacherei beschäftigen und herausfinden, welche Manufakturen im Laufe vieler Jahrzehnte großes Renommee angesammelt haben. Uhren, die bereits in bekannten Spielfilmen vorkamen und dort zu einem wahren Kult beigetragen haben, sind echte Sammlerstücke, die weit über ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Ebenso gibt es Modelle, die mit einem bestimmten Ereignis in der Geschichte verbunden werden. Ein Beispiel dafür ist die erste Uhr auf dem Mond. Wem es gelingt, das gleiche Modell aus demselben Jahr zu finden, der hat damit eine Uhr, deren Wert sich bereits im Laufe eines Jahres erstaunlich steigert.



Am besten investiert allerdings nicht der, der sich nur nach seltenen Uhren umsieht, sondern der Anleger, der sein Vermögen auf möglichst viele Dinge verteilt. So lassen sich etwas Finanzprodukte mit einem höheren Risiko mit solchen mit geringerem Risiko, aber dafür mit einer geringeren Rendite kombinieren. Mittlerweile gibt es zahlreiche gut aufgestellte Blogs, die gute Tipps zur Geldanlage geben. Wer bereits Erfahrungen gesammelt hat, der sollte sich aber vor exotischeren Formen der Anlage, wie etwa dem Investment in eine Luxusuhr, nicht fürchten. Schließlich ist dieses Investment wahrscheinlich das stillvollste und das einzige, an dem man sich praktisch jeden Tag erfreuen kann. Die Vermögensverwaltung kann also Spaß machen, sofern man weiß, wie man es anzugehen hat.