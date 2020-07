Oralsex kann sowohl Mann als auch Frau zu unbeschreiblichen Höhepunkten bringen. Vorausgesetzt der Partner ist einfühlsam und macht auch wirklich nur das, was einem gefällt.

Jeder Mensch ist anders und hat auch andere Vorlieben. Diese Fehler sollte man beim Oralsex, egal ob Cunnilingus bei der Frau oder Fellatio beim Mann, aber unbedingt vermeiden:

Deinen Partner überreden

Nicht jeder ist Fan von Oralsex. Das sollte man auch respektieren und niemanden zu etwas drängen, das er nicht möchte. Wer seinen Partner erst überreden muss, wird zudem wahrscheinlich selbst nicht viel Spaß dabei haben.

Den Kopf in Position drücken

Seine Finger durch das Haar des Partners fahren oder seinen Kopf festhalten ist vollkommen in Ordnung und macht den Sex intimer. Auf keinen Fall sollte man aber den Kopf seines Partners in die richtige Position drücken. Das kann nicht nur weh tun, sondern auch die Stimmung verderben. Du willst ihm zeigen, was dir gefällt? Lass es ihn mit Worten wissen oder führe ihn sanft zu den Stellen, die er auf keinen Fall vernachlässigen sollte.

Die Hygiene vernachlässigen

Unsere Körper sind etwas Schönes und beim Sex muss nichts perfekt sein. Aber auf die grundlegende Hygiene sollte man dennoch achten. Gerade beim Oralsex wäre es sehr unangenehm, wenn da unten nicht alles sauber ist. Ihr versteht schon 😉

Zu viele Zähne zeigen

In der Theorie weiß man es, aber in der Praxis ist es nicht immer leicht umzusetzen. Die Zähne haben da unten absolut nichts verloren, egal wie wild du gerade an einem Penis oder einer Klitoris zu Gange bist.

Keine Geräusche von sich geben

Du liebkost gerade den Intimbereich deines Partners und es gefällt dir? Zeig’ ihm das auch. Ein Seufzen, ein Stöhnen oder auch nur lautes Atmen kann reichen, damit sich dein Partner bestätigt fühlt, dass du genauso viel Spaß hast wie er. Umgekehrt ist die mündliche Rückmeldung übrigens genauso wichtig. Wirst du gerade verwöhnt und schwebst im siebten Himmel, lass es deinen Partner da unten auch hören.

In Monotonie verfallen

Rhythmus ist auf jeden Fall gewollt. Immer wieder dieselbe Bewegung allerdings nicht. Monotone Bewegungen wirken so als würdest du einfach nur deine Pflicht erfüllen und hoffen, dass dein Partner bald kommt.