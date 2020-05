Während die einen viel Sport machen, sich gesund ernähren und generell sehr auf ihre Gesundheit achten, machen sich andere offenbar gar keine Gedanken darüber. Vor allem diese drei Sternzeichen leben extrem ungesund.

Sie setzen sich mit gesundem Lifestyle absolut gar nicht auseinander.

Schütze

Der Schütze achtet leider viel zu wenig auf seinen Körper. Er treibt zwar Sport, neigt aber – wie bei vielen Dingen in seinem Leben – dazu zu übertreiben. Er powert sich oft zu sehr aus und deshalb ist die Verletzungsgefahr bei ihm auch besonders hoch. Genügend Schlaf ist seiner Meinung nach außerdem überbewertet. Und auch was die Ernährung angeht, hat der Schütze so sein Eigenheiten. Zwar beschäftigt er sich mit gesunden Lebensmitteln und probiert auch ab und zu sich mit der gesunden Küche anzufreunden, landet dann aber doch immer wieder bei Fast Food. Denn so spart er einfach Zeit, um sich ins nächste Abenteuer zu stürzen und sein Leben zu genießen. Das hat für ihn nämlich höchste Priorität.

Steinbock

Während der Steinbock in Sachen Job und Karriere einen ganz genauen Plan und sehr konkrete Ziele vor Augen hat, gibt er auf seinen Körper leider weniger Acht. Er probiert es zwar hin und wieder seinen Lebensstil in eine gesündere Richtung zu lenken, doch irgendwie will das einfach nicht so recht klappen. Der Job geht vor und um Zeit einzusparen, greift er schnell mal zum Fertiggericht, anstatt sich gesundes Mittagessen zu machen. Wenn er an einem wichtigen Projekt arbeitet, dann lässt er den Sportkurs schon mal sausen und auch Schlaf ist dann für ihn nicht wichtig. Zwar weiß der Steinbock, dass er zeitweise viel zu ungesund lebt, doch er schafft es irgendwie einfach nicht etwas daran zu ändern.

Stier

Anstatt mal an die frische Luft zu gehen und etwas Bewegung zu machen, hängt der Stier am liebsten auf seiner Couch rum und zieht sich eine Serie nach der anderen rein. Sein großes Problem ist definitiv die Faulheit. Er kann sich einfach nicht dazu aufraffen, mal eine Runde laufen oder auch einfach nur spazieren zu gehen. Ist doch viel gemütlicher daheim zu chillen und sich nicht zu bewegen. Und dabei wird natürlich gesnackt was das Zeug hält. Deshalb zählt der Stier ebenfalls zu jenen Sternzeichen, die extrem ungesund leben. Erst, wenn er merkt, dass sein Körper unter dem ungesunden Lebensstil zu leiden beginnt, fängt der Stier an, etwas zu ändern – oder versucht es zumindest.