Fans fragen sich heute gespannt: Wer wird “Germany’s Next Topmodel”? Denn heute findet das große Finale der Model-Show in Berlin statt. Doch wegen des Coronavirus ist beim GNTM-Finale dieses Mal alles anders. Ein Live-Publikum wird es nicht geben. Und auch Model-Mama Heidi Klum ist nicht mit dabei.

Dennoch können sich Fans laut ProSieben auf einige Überraschungen freuen. Welche der vier Kandidatinnen wird wohl das Rennen machen?

So wird das Finale in Berlin

Heidi Klum kann zwar wegen der Coronavirus-Krise nicht live in Berlin vor Ort sein. Dennoch wird sich die 46-Jährige per Video aus Los Angeles dazu schalten. “Ich werde live aus Los Angeles meine Siegerin küren. Das wird wieder ein sehr besonderer Moment”, so die Model-Mama.

Und auch andere bekannte Gesichter sind beim diesjährigen GNTM-Finale mit dabei. So werden etwa Star-Designer Philipp Plein und Thomas Hayo bei den Mädchen in Berlin sein. Laut ProSieben soll es außerdem auch Überraschungsgäste geben.

Das sind die vier GNTM-Finalistinnen

Wer gewinnt die 15. Staffel und schafft es auf das Cover der deutschen Harper’s Bazaar? Seit Wochen fiebern GNTM-Fans von Folge zu Folge mit und heute ist es endlich soweit. Maureen, Sarah, Jacky und Lijana kämpfen am Donnerstag (21. Mai) um den Titel Germany’s Next Topmodel. Auf die Gewinnerin wartet ein exklusiver Vertrag bei der Modelagentur ONEeins fab, ein Preisgeld von 100.000 Euro und sie darf das Cover der deutschen “Harper’s Bazaar” zieren.

Wir haben hier noch mal alle vier Fianlistinnen für euch im Überblick.

Maureen (20)

Maureen kommt aus Österreich und hat auf Instagram bereits jede Menge Fans. Der Wienerin folgen über 163.000 User, denen sie täglich Einblicke in ihr Leben gibt. Sie gilt als der Sonnenschein unter den Mädchen, denn in der ganzen Staffel gab es kaum einen Moment, in dem Maureen nicht lächelt oder gute Laune verbreitet. “Ich versuche immer, Leute um mich herum zum Lächeln zu bringen und sie mit meiner Art und meinem Können zu verzaubern.”, so die 20-Jährige kurz vorm Finale im Interview mit ProSieben. Ob ihr das heute Abend den Sieg bringen wird?

Sarah (20)

Auch Sarah kommt aus Österreich und hat es bis ins Finale von “Germany’s Next Topmodel 2020” geschafft. Auf Instagram folgen ihr bereits über 200.000 Fans. Eine Karriere als Influencerin ist ihr also bereits sicher. Aber wird sie es heute auch noch schaffen, sich den Sieg zu holen? Die 20-Jährige zeigt sich kurz vorm Finale jedenfalls selbstbewusst: “Ich würde sagen, ich habe einfach das Gesamtpaket, welches man als Model mitbringen muss. Auch auf dem Catwalk konnte mir noch niemand das Wasser reichen”, so Sarah im Interview mit ProSieben.

Jacky (21)

Jacky ist 21 und kommt aus Rheingau-Taunus. Auf Instagram hat die Finalistin bereits über 218.000 Follower. Sie gilt auch als Favoritin des heutigen Abends. “Ich möchte meinen Traum fortsetzen, weil ich es liebe, vor der Kamera zu stehen, dabei in Rollen zu schlüpfen, Geschichten zu erzählen oder einfach ich selbst sein zu können. Ich möchte eine weitere Tür öffnen, um Menschen zu inspirieren und meine Reichweite nutzen, um Gutes zu tun.”, so Jacky kurz vorm Finale. Wir sind gespannt, ob sie sich den Titel “GNTM 2020” tatsächlich holen wird.

Lijana (24)

Auf Instagram hat Finalistin Lijana im Vergleich zu ihren drei Kolleginnen die wenigsten Follower. Das heißt aber nicht, dass ihre Chancen im heutigen Finale nicht genauso gut stehen. Die 24-Jährige will sich im Finale unbedingt den Titel holen und gewinnen. Sollte ihr das gelingen, hat sie ein klares Ziel: “Ich möchte “Germany’s next Topmodel” werden und durch meine Reichweite ein Zeichen gegen Mobbing setzen.”

Wir sind gespannt, wer sich den Titel holt. Am Donnerstag, 21. Mai um 20:15 auf ProSieben geht’s los!