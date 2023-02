Beim kommenden Update von WhatsApp dreht sich alles rund um das Thema Status. Bisher konnte man mit dieser Messenger-Funktion nur Bilder, Videos und Texte teilen. Doch künftig soll man darin sogar Links und ja, sogar Sprachnachrichten posten können.

Alle wichtigen Infos zu den neuen Status-Features, die wirklich ziemlich seltsam sind, verraten wir euch hier!

1. Sprachnachrichten im Status-Update

Eine Sache, von der wir wirklich nicht wussten, dass wir sie je brauchen würden: Sprachnachrichten in den Status posten. Doch das neue Update von WhatsApp, das übrigens in den kommenden Wochen verfügbar ist, macht genau das möglich. Konkret bedeutet das, dass ihr nicht nur Bilder, Texte oder GIF’s in euren Status posten könnt, sondern auch ganze Sprachnachrichten. Und zwar bis zu 30 Sekunden lang! Der Vorteil: Nach 24 Stunden ist dieser Sprach-Status immerhin wieder verschwunden …

2. Linkvorschau soll Neugier erzeugen

Wer seine Kontakte, oder zumindest die, die sich tatsächlich für den WhatsApp-Status interessieren, mit wichtigen oder lustigen News versorgen möchte, hat dazu bald die Gelegenheit. Denn das Update bringt ein weiteres Feature mit, dass die Status-Funktion interessanter machen soll. Bald soll es nämlich auch möglich sein, einen Link darin zu teilen. Und die Linkvorschau, die es ja bereits gibt, wenn man jemandem im Chat eine Website weiterleitet, ist nun auch im Status zu sehen. Warum? Damit sollen das Interesse der Zuseher:innen geweckt werden. Praktisch …

3. Grüner Ring bei WhatsApp-Profilfoto

Wenn man sich schon so viel Mühe mit seinem neuen WhatsApp-Status gibt, stellt die App sicher, dass auch wirklich JEDER darüber informiert wird. Deshalb erscheinen nach dem Update auch grüne Ringe rund um das Profilbild, sobald man einen Status postet. Genauso wie beim Teilen einer Story auf Instagram. Ersichtlich sind die Ringe dann in der Chat-Liste, der Gruppenteilnehmerliste sowie in der Kontaktinfo.

4. Reaktionen für Status-Postings

Aktuell kann man im WhatsApp-Chat auf einzelne Nachrichten mit Emojis reagieren, was Unterhaltungen einfach SO viel unkomplizierter macht. Diese Reaktionen sollen aber auch bald auf die Status-Updates kommen. Dazu wischt ihr dann mit dem Finger über den Status und wählt zwischen vorerst acht verschiedenen Emojis aus. Perfekt, um jemanden auf sich aufmerksam zu machen …

5. Neue Privatsphären-Einstellungen

Damit man nicht Gefahr läuft, sich mit seinen Status-Updates zu blamieren (immerhin können das ja wirklich alle Kontakte sehen), gibt es bald die Möglichkeit, sich sein eigenes Zielpublikum zu generieren. Wenn ihr also bald ultralustige und megakreative Status-Meldungen eurer WhatsApp-Kontakte seht, dann Glückwunsch: Ihr zählt möglicherweise zum auserwählten Circle … !