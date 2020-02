Dieses Jahr wird das Jahr der Liebe. Zumindest für manche von uns. Denn auf einige wartet eine echte Liebeserklärung und sie bekommen einen Heiratsantrag. Und das sogar schon ziemlich bald.

Im Frühling bekommen diese vier Sternzeichen die Frage aller Fragen gestellt.

Jungfrau

Darauf hat die Jungfrau schon längst gewartet: einen Heiratsantrag. Obwohl sie sich emotional schon darauf eingestellt hat und vermutet, dass es bald passiert, kommt die Liebeserklärung im Frühling dennoch überraschend und wird dadurch umso schöner. Ein Moment, der für immer in Erinnerung bleiben wird. Denn auch die Familie und engen Freunde sind Teil dieses besonderen Moments.

Fische

Für die ohnehin schon emotionalen und romantischen Fische, hält der Frühling ein regelrechtes Feuerwerk der Gefühle bereit. Denn das ist es soweit und sie bekommen endlich ihren langersehnten Heiratsantrag. Eigentlich hatte dieses Sternzeichen die Hoffnung schon längst aufgegeben. Doch damit hat es seinen Partner mal wieder unterschätzt und war zu ungeduldig. Einer glücklichen Zukunft mit dem perfekten Partner steht also nichts mehr im Weg.

Zwillinge

Zwillinge mussten im letzten Jahr so einiges durchmachen und einige Höhen und Tiefen erleben. Doch das ist nun vorbei. 2020 ist ihr Jahr und das fängt auch schon richtig gut an. Denn in Sachen Liebe läuft es beim Zwilling total rund. Das zeigt sich dann vor allem im Frühling. Dieses Sternzeichen bekommt von seinem Partner eine unfassbar romantische Liebeserklärung und einen wunderschönen Heiratsantrag. Perfekter geht es gar nicht!

Stier

Auch den Stier erwartet im Frühling ein ganz besonderer Moment. Denn der langjährige Partner stellt endlich die Fragen aller Fragen. Nach einem etwas holprigen Sommer 2019, wisst ihr nun beide, dass ihr einfach zusammengehört. Ihr habt euch gesucht und gefunden. Und auch für Single-Stiere hat der Frühling eine Überraschung. Sie haben nämlich eine ganz besonderer Begegnung.