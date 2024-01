Der Hype um Bubble Tea hält sich bereits seit mehreren Jahren. Genau das wurde einer 20-jährigen Frau jetzt zum Verhängnis. Denn sie trank über einen langen Zeitraum hinweg ausschließlich dieses Teegetränk. Plötzlich klagte sie über starke Schmerzen sowie Fieber und ging zum Arzt.

Im Krankenhaus stellte man dann fest, dass sie mehr als 300 Nierensteine in sich trug.

Zu viel Bubble Tea: Frau klagt über starke Schmerzen

Ihre Bubble-Tea-Sucht wurde einer 20-jährigen Frau aus Taiwan jetzt zum Verhängnis. Denn sie trank laut ETtoday ausschließlich dieses Getränk und verzichtete dabei vollkommen auf Wasser. Der Grund: Sie mochte Wasser nicht. Doch plötzlich bekam sie gesundheitliche Probleme und litt unter heftigen Rückenschmerzen sowie hohem Fieber. Ein Besuch im Krankenhaus offenbarte schließlich Unglaubliches.

Denn eine Ultraschalluntersuchung brachte selbst erfahrene Ärzte zum Staunen: im Körper der Frau befanden sich mehr als 300 Nierensteine in unterschiedlichen Größen von fünf Millimetern bis zu zwei Zentimetern. Zudem waren ihre Nieren stark geschwollen und auch die Zahl der weißen Blutkörperchen war erhöht, wie das Newsmedium berichtet.

„Wie kleine gedämpfte Brötchen“

Ein Chirurg konnte die unzähligen Nierensteine, die seiner Aussage zufolge wie „kleine gedämpfte Brötchen“ aussahen, erfolgreich entfernen. Mittlerweile soll sich die junge Patientin auch schon am Weg der Besserung befinden, wie es heißt. Der operierende Arzt erklärte nach dem Eingriff, dass Nierensteine vor allem dann entstehen, wenn der Körper zu wenig Flüssigkeit erhält und dadurch dehydriert.

Laut dem Arzt können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass Nierensteine entstehen. Etwa eine zu hohe Kalzium- und proteinreiche Ernährung. Oder wenn man an chronischen Krankheiten und genetischen Veranlagungen leidet.

Künstlich gesüßte Getränke haben hohen Säuregehalt

Im Fall der 20-jährigen Patienten, die große Mengen an Bubble Tea, der größtenteils aus Milch und Zucker besteht, zu sich nahm, dürfte vor allem ein Mangel an Flüssigkeit entstanden sein. Dadurch können die Mineralien im Urin nicht mehr ausreichend verdünnt werden, wodurch sich das Risiko einer Nierensteinbildung drastisch erhöht. „Künstlich gesüßte Getränke können aufgrund des hohen Phosphorsäuregehalts zur Bildung von Nierensteinen beitragen“, wie das Magazin Onlymyhealth den Arzt Dr. Puneet Bhuwania zitiert. „Diese Säure kann den Säuregehalt im Urin erhöhen und so die Bildung von Kristallen fördern. Darüber hinaus können diese Getränke zu einer Dehydrierung führen, was das Risiko noch verstärkt.“