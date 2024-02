Das Königshaus in Großbritannien gab am Montagabend in einem offiziellen Statement bekannt, dass König Charles an Krebs erkrankt ist. Gestern Abend wurde Prinz William bei einer Spendengala in London gesichtet. Vor Ort sprach er zum ersten Mal über die Krebsdiagnose des Königs.

Die Nachricht aus der Royal Family schockierte die ganze Welt.

Prinz William spricht zum ersten Mal über seinen Vater

Seit dem Bekanntwerden der Krebserkrankung von König Charles nahm Prinz William erstmals wieder einen offiziellen Termin wahr. Als Schirmherr der „London Air Ambulance“ besuchte er gestern Abend die sogenannte Black-and-White-Gala in London. Bei seiner Ankunft bei der Gala äußerte sich der Thronfolger erstmals gegenüber Journalist:innen und Fotograf:innen zu der Krebsdiagnose seines Vaters: „Wir wissen all die freundlichen Botschaften sehr zu schätzen. Vielen Dank„, erklärt er im vorbeigehen.

Bei dem Abendessen der Spendengala hielt Prinz William dann eine besonders emotionale Ansprache: „Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich für die freundlichen Botschaften der Unterstützung für Catherine und meinen Vater zu bedanken, besonders in den letzten Tagen. Das bedeutet uns allen sehr viel.“ Die vergangenen Tage bzw. Wochen dürften für Prinz William sehr emotional gewesen sein.

Denn erst vor wenigen Wochen musste sich Prinzessin Kate einer Bauch-Operation unterziehen, von der sie sich mittlerweile erholt. Und jetzt kommt auch noch hinzu, dass sein Vater an Krebs erkrankt ist. Dennoch zeigte er sich am gestrigen Abend äußerst stark. „Man kann sagen, dass die letzten Wochen eher medizinisch geprägt waren, daher dachte ich, ich komme zu einer Veranstaltung der Luftrettung, um dem Ganzen zu entfliehen„, fügt der 41-Jährige Thronfolger laut Medienberichten bei seiner Rede witzelnd hinzu.

König Charles III. ist an Krebs erkrankt

Das Königshaus in Großbritannien gab am Montagabend in einem offiziellen Statement bekannt, dass König Charles an Krebs erkrankt ist. „Während des jüngsten Krankenhauseingriffs des Königs wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung wurde ein weiteres Problem entdeckt, das Anlass zur Sorge gibt.

Nachfolgende diagnostische Tests haben eine Krebsart identifiziert. Er hat daraufhin mit einem regelmäßigen Behandlungsplan begonnen, in dem ihm von Ärzten geraten wurde, öffentliche Pflichten zu verschieben“, heißt es in dem Statement. Weitere Details zur Erkrankung wurden bisher nicht mit der Öffentlichkeit geteilt.