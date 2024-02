Es wird hot bei den Bachelors. Denn in Woche vier wird eifrig geknutscht – und nicht nur die Rosenkavaliere genießen ein paar Küsschen. Aber fröhlich bleibt die Stimmung dann leider nicht.

Denn in der vierten Woche folgen auch die ersten Krisen und Streitigkeiten.

„Die Bachelors“: Drama beim Doppeldate

Eigentlich stehen die Zeichen zu Beginn der vierten Woche auf Liebe. Denn für die Kandidatinnen startet die Woche gleich mit einem großen Gruppendate. Statt einem romantischen Tag am Strand eskaliert die Situation aber ziemlich schnell. Denn in Woche vier sieht man: der Konkurrenzkampf unter den Frauen hat begonnen. Kim hat es nämlich auf Leonie abgesehen und will ihr gleich ihre Meinung sagen: „Du machst dich aber ganz schön an den Sebastian ran, ne?“

Worte, die auch viele andere Frauen schon seit einiger Zeit beschäftigen. Denn Leonie kristallisiert sich in den vergangenen Folgen mehr und mehr zur Favoritin heraus; der Angriff vor versammelter Mannschaft trifft sie dann aber doch ganz schön hart. Leonie zieht sich aus der Gruppe zurück und beginnt zu weinen. Und Sebastian? Der nimmt Leonies Kummer nicht wirklich ernst und betont stattdessen, dass es für ihn als Außenstehenden eher wie eine Kleinigkeit gewirkt hat. Wow, was für ein Gentleman! Auch, wenn er letztlich doch zum Trösten vorbeikommt. Die richtig beruhigenden Worte findet Dennis, der sich intensiv mit Leonie unterhält.

Es war keine Beach Party sondern eine Beef Party #bachelors pic.twitter.com/NT3anYQyBj — X.ray 🥷 (@_X__ray) February 7, 2024

Heiße Küsse in der Damenvilla

Wir müssen ehrlich sagen: da wirkt die Zeit jener Kandidat:innen, die nicht zum Date durften, deutlich angenehmer. Denn während die Mädels am Strand streiten, haben die Damen in der Villa deutlich mehr Spaß. Auch wenn das Frustpotential unter einigen Damen recht hoch ist. Vor allem Freya sehnt sich nach ein bisschen Aufmerksamkeit. „Ich hol jetzt einen Kaugummi und dann mach ich mit jemandem rum, ist mir scheiß egal wer!“ Das lässt Larissa sich nicht zweimal sagen: „Wir können auch rummachen. Jetzt?“ Mehr brauchen die beiden nicht – und schon wird in der Villa geknutscht.

Zwei Männer auf 30 Frauen. Ist halt ne total falsche Ratio#bachelor #bachelors pic.twitter.com/sDz3au5zKU — hab1meinung 🇺🇦 (@hab1meinung) February 7, 2024

Für Larissa soll es aber nicht der einzige Kuss in dieser Woche sein. Denn sie darf mit Sebastian auf ein Einzeldate. Ganz im Stil von „La La Land“ geht es für die beiden zum ultra romantischen Sterne Schauen. Die beiden werden dann auch noch in luftige Höhen in den Sternenhimmel gezogen – und Sebastian nutzt den Moment, um seinen ganz persönlichen ersten Kuss der Staffel zu bekommen. Und auch Larissa schwebt nach diesem Abend auf Wolke sieben. „Ich denke nicht, dass es einen perfekteren Moment gegeben hätte als den“, betont sie.

Währenddessen geht es auch für Dennis und Nadia in luftige Höhen. Doch auf eine deutlich weniger romantische Art und Weise. Die beiden steigen nämlich in eine Achterbahn ein – und während Dennis den Nervenkitzel in vollen Zügen genießt, sieht Nadia so aus, als würde sie jeden Moment zu weinen beginnen. Und wir müssen sagen: langsam zweifeln wir an Dennis‘ Datefähigkeiten. Denn er lacht sogar über Nadias Angst und macht sich im Interview darüber lustig, dass sie sich an ihm so sehr festhält!

Doch er kann sich noch rausretten: Denn nach dem Horrordate auf der Achterbahn geht es zum romantischen Pool – und diese Chance lässt sich der Rosenkavalier nicht entgehen: „Ich dachte mir gerade da oben: Oh man, das ist eigentlich der perfekte Moment für einen Kuss“, erzählt er. „Aber ich glaube, der richtige Moment ist jetzt“. Und dann kommt es auch zum lang ersehnten Kuss.

Für diese zwei Frauen endet die „Bachelors“-Reise

Danach steht auch schon die nächste Entscheidung an: denn die Nacht der Rosen steht bevor. Wir wollen an dieser Stelle nur einen kleinen Tipp an RTL abgeben: das mit den Themenabenden sollten wir vielleicht noch einmal überdenken. Denn die „African Night“ mit Zebra Kleidern, Gesichtsbemalungen und Trommelmusik wirkt auf uns nicht gerade besonders respektvoll gegenüber der südafrikanischen Kultur und erweckt stattdessen einige Cringe-Emotionen und Unbehagen. Online spricht der ein oder andere sogar von kultureller Aneignung. Haben wir denn nichts aus der „Dia de los Muertos“-Feier von Bachelor Dominik gelernt?

Well… wir hoffen einfach, dass sich das jetzt nicht wiederholt und konzentrieren uns darauf, wer an diesem Abend keine Rose bekommen hat. Denn für Brenda (Team Dennis) und Lavina (Team Sebastian) ist die Reise mit den Rosenkavalieren jetzt vorbei.

„Die Bachelors“ ist seit 17. Januar 2024 immer am Mittwoch, um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen – auf RTL+ sind alle zehn Folgen der Staffel jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung verfügbar.