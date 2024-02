Langsam aber sicher wird aus der zehnjährigen North West ein großer Superstar. Die Tochter von Kanye West und Kim Kardashian wird schon lange in Gen-Z-Kreisen gefeiert – jetzt erobert sie auch die Charts! Denn sie gibt ihr Rap-Debüt mit Papa Kanye West in seinem neuen Musikvideo.

Im Netz wird der Kardashian-West-Sprössling dafür gefeiert!

North West rappt gemeinsam mit Papa Kanye

Sie werden ja so schnell groß! North West, die zehnjährige Tochter von Kim Kim Kardashian und Kanye West wächst nahezu vor der halben Welt auf. Von Geburt an ist sie im Scheinwerferlicht, sitzt bei Fashion-Shows in der Front-Row und hat sich zu einem gefeierten Tiktok-Star entwickelt. Jetzt ist offenbar auch die Musikwelt dran! Denn North rappt gemeinsam mit Papa Kanye West – oder „Ye“, wie er sich jetzt nennt – und Ty Dolla $ign in dem neuen Song „Talking / Once Again“.

Aber nicht nur das: die Zehnjährige ist auch im Musikvideo zu sehen. Gleich zu Beginn des Songs rappt sie die Zeilen: „It’s your bestie, Miss, Miss Westie“, so North. „Don’t tryna test me / It’s gonna get messy / It’s gonna get messy / Just, just bless me“, rappt sie weiter, während ihre Haare in dem Video gestylt werden.

Netz ist begeistert

Für ihr Musik-Debüt wird North gefeiert. Im Netz zeigt man sich begeistert von den Rap-Künsten der Zehnjährigen. „Ye zieht vor unseren Augen eine wahre Legende auf“, kommentiert etwa ein User auf Instagram. „Ich muss ehrlich sagen, dass ich fast geheult hätte, das war so powervoll“, zeigt sich eine andere Person begeistert. „Das ist unglaublich“, schreibt jemand anderes und noch jemand kommentiert: „Die Welt braucht mehr Vater-Tochter-Duos wie diese“.

Das sind die Karrierepläne von North West

Ob North jetzt also als Rapperin durchstarten möchte? Da hat sich die Zehnjährige noch nicht festgelegt, wie sie in einem Interview i-D verriet. Denn sie hat gleich mehrere Karrierepläne: „Eine Basketballspielerin, eine Rapperin … als ich sieben Jahre alt war, wollte ich eine Boxerin werden. Mittlerweile ich das aber nicht mehr. Dafür werde ich nebenbei Kunst machen“, so North, die bereits mit einigen ihrer Kunstwerke viral gegangen ist.

„Wenn ich dann 13 bin, möchte ich mit Hunden spazieren gehen, um Geld für meine Kunst-Utensilien zu verdienen“, stellt North klar. Für später hat sie allerdings bereits einen klaren Plan, den sie verfolgt. „Eines Tage möchte ich, dass mir Yeezy und Skims gehören [Anm. d. Red. die beiden Marken ihrer Eltern]. Ich möchte eine Geschäftsinhaberin sein“, so die Zehnjährige. Bis es so weit ist, muss sich der Kardashian-West-Nachwuchs allerdings noch etwas gedulden.