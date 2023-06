Bei all der Reizüberflutung gibt es doch nichts Entspannteres, als im Wald spazieren zu gehen. Farben, Geräusche und Stimmungen mit allen fünf Sinnen aufzunehmen – und tief einzuatmen. Doch halt, was ist das für ein Geruch? Riecht es hier nach Maggi? Dann kehr um, bevor es zu spät ist.

Liegt beim Waldspaziergang das allseits bekannte Aroma des Suppengewürzes in der Luft, droht Gefahr.

Daher bedeutet der Duft von Maggi nichts Gutes

Die Temperaturen klettern in die Höhe. Da zieht es viele von uns nach draußen, dorthin wo die Luft noch herrlich und frisch ist. Also nichts wie raus in den Wald und immer schön der Nase nach … Doch liegt plötzlich der unverkennbare Duft von Maggi in der Luft, heißt es wachsam sein. Es könnte nämlich gut sein, dass sich in deiner unmittelbaren Nähe ein Wildschwein befindet – und zwar eins, das gar nicht gut gelaunt ist.

Die heimischen Waldbewohner lassen sich unverkennbar an diesem Geruch identifizieren. Das liegt womöglich an ihre Vorliebe für Liebstöckel. Besonders viel davon verbreitet das Tier, wenn es aufgeregt oder nervös ist. Eventuell, weil ein Mensch in sein Revier eingedrungen ist. Vor allem Muttertiere, die meist in Gruppen mit ihren Jungen unterwegs sind, fühlen sich schnell vom Mensch bedroht und könnten aggressiv reagieren.

So solltest du dich verhalten

Wenn du diesem Wildtier begegnest, solltest du zunächst still innehalten, um dich dann leise hinter einem Baum zu verstecken. Wildschweine sehen schlecht, weshalb du gute Chancen hast, dass sich das Tier in eine andere Richtung bewegt. Zieh dich dann langsam zurück, um die Distanz zu vergrößern. Rennt das Tier bereits aggressiv auf dich zu, dann solltest du jetzt nicht davon laufen. Das Wildschwein ist viel schneller als du. Macht dich groß und gebärde dich bedrohlich: klatschen, brüllen, Hände hoch – das volle Programm. Bist du mit Hund unterwegs, solltest du ihn unbedingt an die Leine legen, sonst könnte es ein böses Ende mit ihm nehmen. Wir wünschen dir ganz viel Glück! Du wirst es brauchen.