Der berühmte Karneval von Rio de Janeiro wird wegen Corona auf unbestimmte Zeit verschoben. Wegen der steigenden Infektionszahlen fällt das Event im Februar aus.

Das erste Mal seit hundert Jahren findet der weltberühmte Karneval von Rio nicht statt.

Karneval von Rio de Janeiro wegen Corona abgesagt

Der Karneval von Rio de Janeiro wird nicht wie geplant im Februar stattfinden. Erstmals seit hundert Jahren wird die weltberühmte Veranstaltung auf unbestimmte Zeit verschoben. Das teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Einen Ersatztermin gibt es derzeit noch nicht. Laut Medienberichten würde der neue Termin davon abhängen, wann es eine Impfung gegen Corona geben wird.

Sambaschulen beschließen Karneval auf unbestimmte Zeit zu verschieben

Im Februar hätte der nächste Karneval stattfinden sollen. Doch angesichts der steigenden Infektionszahlen in Brasilien haben die Sambaschulen in Rio nun beschlossen, die Veranstaltung abzusagen. Ohne Sicherheit könne es keinen Karneval geben, so etwa der Präsident der Samabvereinigung LIESA, Jorgen Castanheira.

Jährlich feiern zehntausende Bewohner der Stadt und Touristen auf den Straßen Rios gemeinsam den Karneval. Organisiert wird die Veranstaltung von den 13 wichtigsten Sambaschulen in Rio. Die Vorbereitungen dauern monatelang. Angesichts der aktuellen Situation können man nicht riskieren, den Event zu planen. Man hätte weder die organisatorischen noch die finanziellen Voraussetzungen, um den Karneval sicher zu gestalten und zu planen.

Brasilien zählt zu den am schlimmsten von der Pandemie betroffenen Ländern der Welt. Bislang sind dort bereits 139.000 Menschen an den Folgen der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.