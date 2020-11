Egal ob oversized T-Shirt oder Power-Suits: In uns allen steckt eine kleine Fashionista. Und so gerne wir auch mit unserem Style experimentieren, gibt es da dieses eine Go-To-Outfit, auf das wir im Stress oder an Tagen, an denen wir einfach nur down sind, immer wieder zurückgreifen. Und wie genau das aussieht, kann viel über unsere Persönlichkeit sagen.

Das verrät unser Lieblingsoutfit über unseren Charakter:

Power-Suit

Dein absoluter Liebling im Kleiderschrank ist der perfekt sitzende Anzug in der Farbe, die genau zu deinen Augen passt? Dann bist du ein sehr ehrgeiziger Mensch, der viel Selbstbewusstsein ausstrahlt. Du wirst gern gesehen und in der Arbeit gibst du den Ton an. Du gibst immer 100 Prozent und fühlst du dich einmal weniger motiviert, braucht es nur ein paar aufmunternde Sprüche von deinen Kollegen und schon bist du wieder in Fahrt.

Batik-Shirt mit Shorts

Batik ist im Moment voll im Trend, aber das müssen wir dir nicht erzählen. Du trägst das Muster bereits seit den 90ern, hast vermutlich sogar in einem Batik-Strampler deine ersten Schritte gewagt. Sind Batik-Shirts mit Shorts im Sommer dein Go-To-Style, dann bist du einfach eine richtig coole Socke, die noch dazu extrem kreativ ist. Du liebst es, zu meditieren und in deiner Freizeit bist du entweder mit dem Skateboard unterwegs oder du sitzt am Balkon und malst mit Wasserfarben. Deine Freunde können sich darauf verlassen, dass sie mit dir immer die schrägsten und lustigsten Situationen erleben.

Weißes T-Shirt mit Jeans

Nichts geht über ein schönes weißes T-Shirt, gepaart mit einer gut sitzenden Jeans. Das Outfit ist zeitlos und mit Schmuck und anderen Accessoires extrem wandelbar. Wenn das dein Lieblingsoutfit ist, dann bist du ebenso wie der Style ein echter Klassiker. Du liebst alte Filme und liest gerne Romane. Aber am wohlsten fühlst du sich umgeben von deinen BFFs bei einem kleinen Stadtspaziergang mit Coffee-To-Go in der Hand. Du bist sehr optimistisch und gibst dich mit wenig zufrieden. Außerdem bist du sehr selbstsicher und refletkiert.

Maxi Dress

Egal ob Winter oder Sommer, du fühlst dich am wohlsten in einem luftigen, langen Kleid? Das kann bedeuten, dass du eine sehr unkomplizierte, romantische Persönlichkeit hast. Du gehst Streit gerne aus dem Weg. Am liebsten träumst du den ganzen Tag vor dich hin. In der Arbeit gibst du alles, aber du bist ebenso froh, am Abend wieder nach Hause zu kommen und zu entspannen. Du liebst deine Freunde und würdest alles für sie tun. Außerdem bist du ein sehr emotionaler Mensch.

Mini-Kleid mit Blumenmuster

Den ganzen Winter freust du dich eigentlich nur darauf endlich wieder das kurze Sommerkleid mit Blumenmuster aus dem Schrank zu holen? Dann bist du ein sehr extrovertierter Mensch, der gerne mit seinen Freunden die Nacht durchtanzt und neue Leute kennenlernt. Im Lockdown hängst du die meiste Zeit vor dem Computer, um mit deinen Freunden zu zoomen oder matchst neue Dates auf Tinder, mit denen du die ganze Nacht durchschreibst. Das Leben ist für dich voller Wunder und Abenteuer und du hast vor, es zu genießen.

Hoodie und Jogginghose

2020 ist dein Jahr, weil du am liebsten sowieso nur mit Jogginghose und Hoodie herumläufst? Dann hast du eine sehr unkomplizierte Persönlichkeit. Du bist sehr introvertiert und hasst Menschenmassen. Deinen Freunden gegenüber bist du besonders loyal und hilfsbereit. Du würdest alles für sie tun. Auch in der Arbeit können sich alle auf dich verlassen.

Birthday-Suit

Social Distancing und Homeoffice sind für dich die perfekte Situation, weil du am liebsten nur nackt rumläufst. Vor jedem Zoom-Call musst du gewarnt werden, damit du dir schnell etwas drüberziehen kannst? Dann bist du ein wahrer Pionier und deiner Zeit weit voraus. Du hasst das Konventionelle und fühlst dich schnell eingeengt. Außerdem bist du sehr abenteuerlustig.