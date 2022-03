Manche Menschen sind einfach füreinander bestimmt und passen zueinander, wie die Faust aufs Auge. Dass sich solche Paare im echten Leben auch tatsächlich finden, passiert allerdings nicht so häufig, wie wir uns das wünschen würden. Was bei der Partnersuche allerdings helfen kann, ist ein Blick aufs Geburtsdatum, denn welches Sternzeichen wir und unser potenzieller Partner haben, kann uns viel über die gemeinsame Zukunft verraten.

Diese Sternzeichen-Paare passen nämlich besonders gut zusammen und kann nichts so schnell auseinander bringen:

Widder und Stier

Diese Sternzeichen-Kombi ist eine richtig emotionale Mischung – im positiven Sinn. Während der Stier nämlich gerne das Ruder in die Hand nimmt, ist der Widder sehr mitfühlend, sinnlich und sensibel. Deshalb braucht er auch eine starke Schulter, an die er sich anlehnen kann. Da kommt es ihm durchaus gelegen, wenn sein Partner oder seine Partnerin auch ab und zu die Kontrolle übernimmt und Dinge für ihn entscheidet. Und genau hier kommt nun der Stier ins Spiel. Der ist nämlich energetisch, tough und abenteuerlustig, aber eben auch belastbar und mutig. Und steht hinter seinen Entscheidungen! Einfach perfekt für den Widder! So steht einer ewigen Liebe nichts im Wege.

Löwe und Schütze

Auch der Löwe und der Schütze geben ein richtig gutes Paar ab. Mit dem Selbstbewusstsein des stolzen Löwen kommt nicht jedes Sternzeichen klar. Um sein starkes Ego zu stemmen, braucht es ein weiteres selbstbewusstes Feuerzeichen. Und wer könnte sich dafür besser eignen, als der optimistische Schütze? Mit seiner kontaktfreudigen und charmanten Art bezirzt er schnell das große Herz des Löwen und gewinnt seine Liebe für immer. Zusammen haben sie den größten Spaß, erkunden unerforschte Orte und genießen die Gesellschaft des anderen. Zudem verbindet die beiden ihre Leidenschaft und Hingabe, sodass das Feuer zwischen ihnen nie erlischt.

Wassermann und Waage

Gleich und gleich gesellt sich gern. Das trifft tatsächlich auf die Waage und den Wassermann zu! Diese Tierkreiszeichen haben aufgrund ihrer Eigenschaften perfekte Voraussetzungen für eine innige Beziehung. Beide legen nämlich viel Wert auf Neugierde, Herausforderungen und seelische Verbundenheit. Sie brauchen beide einen Begleiter, mit dem sie ihre Liebe zu schönen Dingen teilen können und mit dem sie Deeptalks führen können. Beide finden im anderen daher einen perfekten Gesprächspartner, mit dem sie über wirklich alles reden können. Gute Vorrausetzungen für eine Liebe, die ewig hält!