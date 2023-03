Supermodel Gigi Hadid weiß offenbar ihre Privilegien als Nepo-Baby zu schätzen. Die 27-Jährige gibt nun ganz offen zu, vor allem wegen ihrer berühmten Eltern die Laufstege der Welt erobern zu können.

In einem neuen Interview sagt sie über sich selbst, dass sie „nicht der schönste Mensch der Welt“ sei.

Gigi Hadid spricht über Nepo-Baby-Status

Habt ihr schon mal was von Nepo-Babys gehört? Zur Erklärung: Gemeint sind damit die Nachkommen berühmter Persönlichkeiten. Viele Nepo-Kids gerieten in den vergangenen Monaten in die Kritik. Hauptsächlich, weil sie ihre Privilegien in der Öffentlichkeit leugneten. Den Stein ins Rollen brachte ein Artikel des New York Times Magazines mit dem Titel „She Has Her Mother’s Eyes. And Agent“, in dem ein kritischer Blick auf die Kinder von Hollywoods Berühmtheiten geworfen wird. Für Aufsehen sorgte dann auch noch ein Interview von Lily Rose-Depp, die nach ihrem Filmdebüt an der Seite ihres Vaters Johnny Depp, und einem Modelvertrag mit Chanel, behauptet, dass „es keinen Sinn macht“, dass die Leute davon ausgehen, dass sie durch familiäre Beziehungen dorthin gelangt ist, wo sie ist.

Im Gegensatz dazu scheint sich Topmodel Gigi Hadid ihrer Privilegien durchaus bewusst zu sein. Sie und ihre Schwester Bella Hadid, ebenfalls Topmodel, genießen als Töchter von Yolanda und Mohamed Hadid viele Vorteile im Leben. Nun äußerte sich die 27-Jährige erstmals öffentlich zu ihrem Nepo-Status und gesteht, dass sie unter anderem auch wegen ihrer berühmten Eltern als Model Erfolg hat. „Ich bin nicht der schönste Mensch der Welt“, so Gigi in einem neuen Interview mit der britischen Zeitung The Times über sich selbst.

„Ich bin sehr dankbar für das Leben, aus dem ich komme“

Gigi verrät weiter: „Ich habe immer zugegeben, dass ich aus einer privilegierten Familie komme“. Und ihre Eltern hätten ihr immer Bescheidenheit gelehrt. „Meine Eltern sagten mir: ‚Nur, weil du erfolgreiche Eltern hast, heißt das noch lange nicht, dass du weniger hart arbeiten musst.’“, fügt sie hinzu.

Zudem erzählte sie in The Drew Barrymore Show: „Ich denke, dass das wirklich wichtig ist. Ich bin sehr dankbar für das Leben, aus dem ich komme, und meine Eltern haben wirklich hart gearbeitet, um mir das geben zu können, also versuche ich, immer ich selbst zu sein und versuche den Leuten zu zeigen, warum ich es auch verdiene, hier zu sein.“

Gigis Vater ist ein millionenschweren Immobilieninvestor

Gigis Vater ist der palästinensisch-amerikanische Immobilienmogul Mohamed Hadid. Er flüchtete mit seiner Familie während des Palästinakriegs nach Syrien, später zogen sie in die USA. Dort arbeitete er sich vom Auto- und Export-Unternehmer zum millionenschweren Immobilieninvestor hoch. Ihre Mutter Yolanda Hadid kam in den Niederlanden zur Welt. Sie wurde mit 14 Jahren selbst als Model entdeckt, als der niederländische Designer Frans Molenaar sie bat, bei seiner Show kurzfristig für ein anderes Model einzuspringen. Yolanda entwickelte sich zu einem gefragten Supermodel und lief auf internationalen Fashion Weeks. Später sah man sie auch in der Reality-Show „The Real Housewives of Beverly Hills“. Yolanda und Mohamed trennten sich im Jahr 2000, nach sechsjähriger Ehe.