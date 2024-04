Großartige Neuigkeiten für Henry Cavill! Der Schauspieler, bekannt aus „Superman“ und „The Witcher“, wird zum ersten Mal Vater. Gemeinsam mit seiner Freundin, Natalie Viscuso, erwartet er ein Baby.

Das hat der 40-Jährige jetzt während der Premiere seines neuen Films verraten.

Henry Cavill gründet Familie

Seit 2021 ist Schauspieler Henry Cavill mit seiner Freundin Natalie Viscuso zusammen. Jetzt ist es für die beiden offenbar an der Zeit, den nächsten Step zu gehen und eine Familie zu gründen. Natalie ist nämlich schwanger, wie Cavill auf der Premiere des neuen Guy-Ritchie-Films „The Ministry of Ungentlemanly Warfare“ (US-Kinostart: 19. April) verriet.

Die Freude des Paares ist riesig. „Natalie und ich sind beide sehr aufgeregt“, wie der 40-Jährige gegenüber Access Hollywood verkündet. Die Frage, ob ihn sein Schauspielkollege Henry Golding („Crazy Rich“), mit dem Cavill für seinen neuen Film vor der Kamera stand, zur Familiengründung inspirierte, verneinte der „Superman“-Star. „Er hat mich nicht dazu inspiriert, das haben meine Eltern“, sagte Cavill lachend.

Kritik an Freundin Natalie

Während sich die meisten Fans von Henry Cavill für ihn freuen, dass er seine große Liebe gefunden hat, hagelte es von einigen Personen auch Kritik. Immer wieder ist der Schauspielstar mit negativen Kommentaren zu seiner Freundin konfrontiert. Der Grund: Sie halten Natalie für „zu durchschnittlich“ und nicht passend für jemanden, „der wirklich jede Frau der Welt haben kann“.

Zu viel für den 40-Jährigen! In einem Insta-Posting nahm er vor einiger Zeit Stellung zu den verletzenden Kommentaren gegenüber seiner Liebsten. „Ich kam nicht darum herum zu bemerken, dass es in letzter Zeit einige soziale Anfeindungen gegeben hat. Es wird immer häufiger in meinem Feed“, schrieb Henry in seinem Statement. Die Spekulationen rund um sein Privatleben und seine beruflichen Partnerschaften gerieten langsam außer Kontrolle. „[…] es ist an der Zeit, damit aufzuhören. Ich weiß, dass es Spaß machen kann, im Internet zu spekulieren und zu gossipen, […] aber eure ‚Leidenschaft‘ ist fehl am Platz und schadet den Menschen, die mir am meisten am Herzen liegen“, so Henry.

Dann fügt er noch hinzu: „Ich bin sehr glücklich in der Liebe und im Leben. Ich wäre euch unendlich dankbar, wenn ihr mit mir glücklich wärt. Wenn ihr es nicht schafft, […] dann versucht zumindest, stolz auf euch und die beste Version eurer selbst zu sein.“

Neuanfang nach „The Witcher“-Aus

Für Henry scheint jetzt eine Art Neubeginn im Raum zu stehen. Denn nachdem er sowohl seinen Ausstieg aus der „Superman“-Reihe, als auch sein persönliches Serien-Aus des Netflix-Hits „The Witcher“ verkündete, ist es für den 40-Jährigen Zeit, neue Projekte in die Tat umzusetzen. Im Februar erschien etwa die starbesetzte Actionkmödie „Argylle“, in der Henry Cavill neben Sam Rockwell, Bryan Cranston, John Cena, Ariana DeBose und Dua Lipa spielt. Im April folgt „The Ministry of Ungentlemanly Warfare“ und bald wird der Brite auch in einem weiteren Guy-Ritchie-Film, „In the Grey“, gemeinsam mit Jake Gyllenhaal zu sehen sein.