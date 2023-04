Das lange Warten hat bald ein Ende! Denn Netflix verrät mit einem ersten Teaser-Video von „The Witcher“endlich, wann die beliebte Serie weitergeht. Staffel drei ist auch der offizielle Abschied von Henry Cavill als Geralt von Riva.

Dann übernimmt Hollywoodstar Liam Hemsworth die Rolle des Hexers.

Startdatum der dritten Staffel von „The Witcher“ ist bekannt

Die beliebte Fantasy-Serie „The Witcher“ geht in die letzte Runde – zumindest in der Form, in der Fans sie kennen und lieben gelernt haben. Denn Hauptdarsteller Henry Cavill hat bereits vor einiger Zeit verkündet, dass die kommende Staffel seine letzte sein wird. Mit umso mehr Spannung werden nun die neuen Folgen erwartet. Die gute Nachricht: das Warten hat bald ein Ende! Denn der Seriennachschub ist zum Greifen nah. Die neue Staffel erscheint allerdings in zwei Teilen auf Netflix: am 29. Juni starten Episoden eins bis fünf. Am 27. Juli folgen dann Episoden sechs bis acht.

Netflix veröffentlicht ersten Teaser

Ein erster Clip zeigt, dass düstere Zeiten auf Geralt von Riva, Zauberin Yennefer und Ciri, die wie eine Tochter für Geralt ist, zukommen. „Zum ersten Mal verstehe ich, was wahre Angst bedeutet“, hört man den mächtigen Hexer sagen, bevor er sein Schwert zückt und zum Kampf gegen unheimliche Gestalten antritt. „Während Monarchen, Magier und Bestien des Kontinents um sie wetteifern, versteckt Geralt von Riva Ciri von Cintra – fest entschlossen, seine wiedervereinte Familie vor denen zu schützen, die sie zu zerstören drohen“, offenbart der Streamingdienst bereits vorab. „Sie müssen alles aufs Spiel setzen, sonst riskieren sie, einander für immer zu verlieren“, heißt es weiter.

Abschied von Henry Cavill fällt schwer

Fans der Serie blicken der dritten Staffel mit viel Wehmut entgegen. Denn viele wollen immer noch nicht glauben, dass Hauptdarsteller Henry Cavill die Serie mit dem Ende der achten Episode verlässt. Einer de Gründe für den Ausstieg von Cavill sollen die unterschiedlichen Ansichten sein, die zwischen ihm und Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich entstanden sind. Denn während der 39-Jährige sich stets dafür einsetzte, dass die Handlung den Büchern des polnischen Fantasy-Autors Andrzej Sapkowski folgt, soll Hissrich einige Dinge vollkommen neu interpretiert haben.

Für viele treue Seher:innen der Serie ist klar: ohne Henry Cavill gibt es auch keinen Witcher. „Die dritte und letzte Staffel für mich“, kommentiert etwa ein User unter dem Teaser-Clip auf dem offiziellen Instagram-Account von Netflix. Denn ab der vierten Staffel, die bereits bestätigt ist, übernimmt „Tribute von Panem“-Star Liam Hemsworth die Rolle von Geralt von Riva.