Süße Neuigkeiten von Post Malone: Der Musiker wird zum ersten Mal Vater. In einem Interview verriet er nun, dass er und seine Freundin schon sehr bald ihren „ersten Rockstar“ erwarten.

Über seine Freundin ist bislang nicht viel bekannt.

Post Malone wird Vater

Wenn es um sein Privatleben geht, hält sich Austin Richard Post – wie Post Malone mit bürgerlichem Namen heißt – für gewöhnlich zurück. 2021 wurde der Musiker dann erstmals händchenhaltend mit einer unbekannten Dame in LA gesichtet. Öffentlich dazu geäußert hat sich der Musiker aber nie. Umso überraschender kommen nun diese freudigen Nachrichten aus dem Privatleben des „Better Now“-Interpreten: Post Malone wird zum ersten Mal Vater!

Im Interview mit People erzählte der 26-Jährige von seinem anstehenden Familienzuwachs. „Ich freue mich auf dieses nächste Kapitel in meinem Leben, ich bin so glücklich wie noch nie“, so Post Malone. Für ihn stehe nun ein ganz neues Leben an, dem er positiv entgegenblickt: „Es ist Zeit, mich um meinen Körper, meine Familie und meine Freunde zu kümmern und jeden Tag so viel Liebe zu verbreiten, wie wir können.“

Star hält Privatleben geheim

Einem Insider zufolge haben Post Malone und seine Freundin die Schwangerschaft bereits am Wochenende im Rahmen einer kleinen Party in Südkalifornien gefeiert, wie TMZ berichtet. Ins Rampenlicht will die Baby-Mama aber angeblich nicht. Ihr privates Glück wollen die werdenden Eltern wohl ganz für sich genießen.

Dass sich der Rapper aber schon riesig auf seine neue Rolle als Papa freut, steht außer Frage. Bereits im Jahr 2015 twittert er, dass er eines Tages ein Konzert nur für Kinder machen möchte. Nun dürfte er wohl bald die Gelegenheit bekommen zu üben und vor Baby Malone zu performen.

i think it’s so cool that babies love my music. one day im gonna do a concert only for the lil ones — twelve carat toothache (@PostMalone) August 26, 2015

Neues Album kommt im Juni

Neben den aufregenden Baby-News können sich Post-Malone-Fans zudem schon bald über neue Musik freuen! Derzeit bereitet sich Post auf die kommende Veröffentlichung seines neuen Albums „Twelve Carat Tootache“ vor. Der Sänger verrät, dass das Album „mehr darüber aussagt, wie ich mich im Moment fühle: das Auf und Ab, das Durcheinander und den bipolaren Aspekt, ein Künstler im Mainstream zu sein.“

Es ist das erste Album nach dem 2019 erschienenen Album „Hollywoods Bleeding“ mit seinem Mega-Hit „Circles“. Auf dem neuen Album werden übrigens auch Doja Cat, The Weeknd und The Kid LAROI zu hören sein. Das Album erscheint am 3. Juni!