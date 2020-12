Wir Couch-Potatoes hatten es vor 2020 nicht leicht. Ständig wurden wir kritisiert, das Sofa dem Rest der Welt vorzuziehen. Nun ist alles anders und die ganze Welt macht es uns gleich. Da teilen wir auch gerne unsere Weisheiten und zeigen, wie man von der Couch aus Fitness betreiben kann.

Denn das Bild der ungesunden, Chips-essenden Couch-Potatoes ist nur ein Klischee. Man kann auch fit bleiben, ohne sich vom Sofa wegzubewegen. Und so geht’s:

Der Couch-Anbeter

Hier müssen wir zwar Oberkörper vom geliebten Sofa bewegen, zumindest mit den Füßen halten wir aber noch an unserem gemütlichsten Möbelstück fest. Lege dich auf den Rücken, der Kopf ist am Boden abgelegt. Dein rechtes Bein ist abgewinkelt, dein rechter Fuß ist auf dem Sofa abgesetzt. Dein linkes Bein ist ausgestreckt und zeigt in die Höhe. Deine Arme liegen seitlich am Körper. Nun spannst du deinen Rumpf und deinen Po fest an und hebst dein Becken in die Höhe, sodass dein Körper eine Gerade bildet. Nun senkst du das Becken wieder, setzt es aber nicht am Boden ab. Wiederhole das ganze 15 Mal und wechsle dann das Bein.

Der Sofa-Trizeps-Blaster

Setze dich auf die Sofakante und stütze dich mit deinen Handflächen seitlich neben dem Po ab. Deine Beine sind lang gestreckt. Nun hebst du das Becken leicht an und den Po vom Sofa weg. Behalte dabei eine gute Spannung in deinem Rumpf. Senke nun deinen Po Richtung Boden ab bis die Ellenbogen im 90-Grad-Winkel gebeugt sind. Die Beine bleiben dabei ruhig und lang gestreckt. Nun drückst du dich wieder nach oben. Achte darauf, dass wirklich nur deine Oberarme arbeiten. Versuche, diese 15 Durchführungen zu machen.

Der Film-Plank

Ihr wollt Sport machen, aber gleichzeitig euren Lieblingsfilm sehen? Kein Problem. Legt euch einfach seitlich auf die Couch, stützt euch mit dem Unterarm und dem Fuß des unteren Beins ab und geht in den seitlichen Plank. Bewegt nun euer Becken seitlich nach unten wieder hinauf. 15 Mal wiederholen und dann Seite wechseln.

Der Durst-Löscher

Bei dieser Übung kann man seinen Sofa-Snack miteinbeziehen. In einer geraden Haltung auf dem Sofa sitzen. Deine Beine stehen im rechten Winkel auf dem Boden. Dann nimmst du in jede Hand eine Flasche und streckst die Hände seitlich aus, dabei die Schultern unten lassen. Die Arme dann über den Kopf heben, bis sich die Flaschen berühren und anschließend wieder senken. Wiederhole das ganze 15 Mal.