Ihr wollt eure Liebsten heuer mit einem ganz besonderen Weihnachtsgeschenk überraschen und das darf auch ruhig ein bisschen mehr kosten? Dann haben wir hier die perfekten Ideen für euch! Denn diese Technik-Gadgets zählen zu unseren Top-Favoriten und am liebsten hätten wir sie heuer zu Weihnachten eigentlich selbst unterm Christbaum.

Über diese coolen Technik-Gadgets freut sich garantiert jeder!

1. Samsung Galaxy S20 FE

Das Galaxy S20 Fan Edition (FE) ist der jüngste Neuzugang der Samsung Galaxy-S20-Familie. Es ist ein völlig neu konzipiertes Modell mit ausgewählten Funktionen der Galaxy-S20-Serie, die von den Fans besonders geschätzt werden. Das Highlight: Eine innovative Frontkamera und eine hochauflösenden 32-MP-Kamera – perfekt für Selfies und coole Videos! Das Smartphone ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich. Die texturierte Oberfläche mit Haze-Effekt verringert außerdem Fingerabdrücke und Verschmutzungen. Zudem ist das Galay S20 FE mit 5G ausgestattet. Es ist zusätzlich staub- und wasserdicht, hat ganztägige Akkulaufzeit sowie einen erweiterbaren Speicher. Erhältlich ab 649 Euro.

Samsung Galaxy S20 FE in Cloud Lavender

2. SONOS One

Dieses Weihnachtsgeschenk ist definitiv etwas für Musikliebhaber und all jene, die auf guten Sound stehen! In Wahrheit sollte dieses Gadget schon vor Weihnachten ausgepackt werden. Denn der Sonos One Speaker eignet sich perfekt dazu, um uns schon im Advent mit Christmas-Sounds in Weihnachtsstimmung zu bringen. Mithilfe der Amazon Alexa Sprachsteuerung Evergreens ist der Speaker ganz easy zu bedienen. Der Sonos One ist für rund 229 Euro auf sonos.com und im Handel in Schwarz oder in Weiß erhältlich.

Der Sonos One Speaker ist in Schwarz oder Weiß erhältlich.

3. PlayStation 5

Die PlayStation 5 lässt Gamer-Herzen garantiert höher schlagen. Die neue Konsole kommt dieses Mal in gleich zwei Ausführungen. Und zwar einmal die “normale” PlayStation 5 mit integriertem Ultra HD Blu-Ray-Laufwerk und eine PlayStation 5 Digital Edition ohne optisches Laufwerk. Ja wir wissen’s, die heißbegehrten Konsolen sind bereits so ziemlich überall ausverkauft. Aber Good News: Sony plant bereits neuen PS5 Nachschub noch vor Ende des Jahres. Also am besten einfach einen Gutschein unter den Christbaum legen und sofort zuschlagen, sobald der Nachschub da ist! Auch das kommt garantiert gut an – versprochen! Die PS5 ist übrigens ab circa 399 Euro zum Beispiel bei MediaMarkt erhältlich.

4. Foreo UFO mini 2

Die Beauty-Welt schwört auf die Gesichtspflegeprodukte von FOREO. Die Gesichtsbürsten reinigen und pflegen die Haut mit Hightech-Technologie und sind quasi ein kleines Spa für Zuhause. Unser aktueller Favorit: Die UFO mini 2 mit der man Gesichtsmasken aufträgt. Das Gadget verfügt über eine eingebaute Lichttherapie für die Haut, hat eine Massage-Funktion und arbeitet die Inhaltsstoffe der Gesichtsmaske durch eine eingebaute Wärme-Technologie noch besser in die Haut ein. Die UFO mini 2 lässt sich außerdem per App steuern. Erhältlich im Foreo-Onlineshop für rund 180 Euro.

5. Fit-Watch von Huawei

Fit durch den Winter zu kommen ist besonders jetzt ein absolut guter Plan. Darum haben wir das perfekte Geschenk für Weihnachten gefunden: Die Fit-Watch von Huawei unterstützt mit insgesamt 96 benutzerdefinierten Trainingsmodi. Der Akku hält durchgehend bis zu zehn Tage lang und um ein besonders angenehmes Tragegefühl hervorzurufen, wiegt die Fitness-Uhr nur 34 Gramm. Erhältlich bei Handyshops und MediaMarkt für rund 100 Euro.