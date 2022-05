Romantik hat viele Seiten. Für die einen ist sie unweigerlich mit Rosenblättern und Kerzenschein verbunden. Andere sind da pragmatischer und finden Deep-Talks oder ein Kompliment schon mega romantisch. Egal zu welcher Kategorie du gehörst, laut Horoskop können sich drei Sternzeichen im Sommer 2022 auf besonders romantische Stunden zu zweit freuen.

Auf diese Tierkreiszeichen wartet ein romantischer Sommer!

Jungfrau

Die Jungfrau ist diesen Sommer einfach motiviert und voller Tatendrang. Sie ist gut gelaunt und sprüht nur so vor positiver Energie. Die Vergebenen unter den Jungfrau-Geborenen verspüren den Drang, ihren Partner/ ihre Partnerin besonders zu verwöhnen. Nachdem in letzter Zeit viel zu tun war und Jungfrauen ihr Privatleben etwas vernachlässigt haben, ist der Sommer die Zeit, romantische Zweisamkeit nachzuholen. Endlich! Und auch die Singles sind auf Hochtouren und kurbeln ihre Dating-Quote wieder kräftig an.

Schütze

Der Schütze gehört zu den reservierteren Sternzeichen. Seine romantische Ader ist nicht gerade mega ausgeprägt. Da er eher in die Kategorie Freigeist fällt, löst er sich in der Regel schnell aus einer Beziehung, wenn sie ihm zu intim oder fordernd wird. Überraschenderweise packt ihn im Sommer aber doch noch das Bedürfnis nach Nähe. So kommt es, dass wieder frischer Wind in ihre Beziehung kommt und eingeschlafene Gefühle von Neuem erwachen. Ein tolles Dinner, ein gemeinsamer Konzertbesuch oder ein langer Spaziergang unter dem Sternenhimmel – den Schützen erwarten definitiv ein paar romantische Highlights!

Widder

Das Feuerzeichen erwartet eine Jahreszeit, die es so schnell nicht wieder vergessen wird! Im Sommer steht Romantik beim Widder an erster Stelle, was für das Sternzeichen im ersten Moment vielleicht etwas ungewohnt sein kann. Doch der Widder merkt schnell, dass seine romantische Seite sich genau das lange gewünscht hat – und er fängt langsam an, es in vollen Zügen genießen zu können. Aber der Widder lässt sich nicht nur darauf ein, er lässt sich sogar selbst die ein oder andere romantische Geste einfallen. Getragen von diesen sommerlichen Gefühlen stecken Widder-Geborene ihre Mitmenschen mit ihrer Fröhlichkeit an und verbreiten jede Menge gute Laune.