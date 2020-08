Im Zuge einer Studie kamen Wissenschaftler in Italien im Kampf gegen das Coronavirus nun zu einer erschreckenden Erkenntnis.

Denn laut den Ergebnissen der Untersuchungen, können Menschen den Erreger auf Hunde und Katzen übertragen.

Studie: Coronavirus von Mensch auf Hunde und Katzen übertragbar

Für ihre Studie untersuchten die italienischen Wissenschaftler 540 Hunde und 277 Katzen in Norditalien, vorzugsweise in der Lombardei. Dabei achteten sie darauf, dass die Tiere aus Haushalten, in denen sich infizierte Corona-Patienten befanden oder aus besonders von der Pandemie bedrohten Gebieten kamen. Anschließend testeten die Forscher die Hunde und Katzen auf Antikörper. Die Tests erfolgten dabei im Zeitraum zwischen März und Mai. Laut den Ergebnissen der Tests konnten bei 3,4 Prozent der Hunde und 3,9 Prozent der Katzen Antikörper gegen das Coronavirus nachgewiesen werden. Für die Wissenschaftler deuten diese Werte auf eine zurückliegende Infektion der Tiere hin.

Experten raten zu Vorsicht

Das bedeutet zeitgleich, dass es für Menschen möglich ist, das Coronavirus auf ihre Haustiere zu übertragen. Den Experten zufolge, gehe man dabei davon aus, das die Übertragung von Covid-19 im Regelfall vom Menschen auf das Tier erfolgt und nicht von Tier zu Tier. Aus diesem Grund sei es für infizierte Corona-Patienten wichtig, den Kontakt zu ihren Haustieren, wie Hund oder Katze, im eigenen Haushalt so gering wie nur möglich zu halten und vorsichtig zu sein. Bei gesunden Tierhaltern bestehe dagegen keine Gefahr im Kontakt mit den Haustieren.

Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass Hunde und Katzen an einer Coronavirus-Infektion sterben können. Denn auch bei den Untersuchungen der italienischen Wissenschaftler kamen nur lebende Tiere zum Einsatz. Derzeit gibt es lediglich einen Corona-Fall aus den USA, bei ein Hund an den Folgen des Virus starb.