Erschütternde Nachrichten aus der Musikwelt. Mark Sheehan, der Gitarrist der irischen Pop-Rockband The Script, ist gestorben. Der 46-Jährige litt an einer kurzen, schweren Krankheit, wie seine Bandkollegen auf Social Media verkündeten.

Für Fans kommt der Tod des Musikers überraschend.

The Script verabschiedet sich von Gitarrist Mark Sheehan

Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern der weltweit erfolgreichen Pop-Rockband The Script. Jetzt, mit nur 46 Jahren, ist Mark Sheehan gestorben. Diese tragische Nachricht teilten die restlichen Mitglieder der irischen Band auf Social Media mit. In einem Statement heißt es: „Der geliebte Ehemann, Vater, Bruder, Bandkollege und Freund Mark Sheehan ist heute nach kurzer Krankheit im Krankenhaus verstorben. Die Familie und die Gruppe bitten die Fans, ihre Privatsphäre in dieser tragischen Zeit zu respektieren“.

An welcher Krankheit der Musiker litt, ist nicht bekannt. Bereits letztes Jahr war Sheehan nicht mit auf großer US-Tour. Damals begründete Sänger und Frontmann Danny O’Donoghue sein Fehlen gegenüber der Sunday World damit, dass Sheehan aus familiären Gründen nicht dabei sein könne.

Fans sind geschockt

Für treue Fans der Band kommt der Tod von Sheehan mehr als überraschend. Schließlich ahnten sie aufgrund von O’Donoghues plausibler Erklärung nichts von der schweren Krankheit des 46-Jährigen. Eine Userin kommentiert unter dem Foto von Mark: „Danke, dass du Teil der bewegenden Kräfte in unserem Leben bist, Mark! The Script war schon immer kräftigend und heilend, und ohne dich wird es nie mehr dasselbe sein. Wir werden dich für immer vermissen“.

Auch zahlreiche Stars hinterließen emotionale Worte und dem Posting. Der irische Sänger Hozier („Take Me to Church“) schrieb: „So traurig, davon zu hören. Ich denke gerade an euch alle und an Marks Familie und sende Liebe. Aufrichtiges Beileid an euch alle“. Der Brite Calum Scott („You Are the Reason“) zeigte sich ebenfalls traurig: „Es tut mir so leid, diese Nachricht zu hören. Ich sende Liebe und Gedanken an alle, die mit Mark verbunden sind“.

Weltweiter Hit mit will.i.am

Im Jahr 2001 gründete Sheehan gemeinsam mit Sänger und Keyboarder Danny O’Donoghue sowie mit Schlagzeuger Glen Power die Band in Dublin. Heute gilt The Script als eine der erfolgreichsten und beliebtesten irischen Bands. In ihrer Heimat schaffte es das Trio mit all ihren bislang veröffentlichen Alben (sechs an der Zahl) an die Spitze der Charts. Und auch in Großbritannien und dem Rest von Europa mischten ihre Songs immer in den Hitparaden mit.

Der weltweite Durchbruch gelang der Band dann 2012 mit ihrem Song „Hall of Fame“, den sie gemeinsam mit US-Rapper will.i.am von den Black Eyed Peas produzierten und sangen. Das Musikvideo dazu zählt bis heute als eines der beliebtesten Videos der Musiker und wurde mehrfach preisgekrönt.