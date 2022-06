Unser Bauch darf jetzt endlich wieder Sonnenlicht erblicken. Dank cooler Crop-Tops setzen wir unser bestes Stück jetzt nämlich gekonnt in Szene. Dabei pfeifen wir auf gängige Körper-Ideale. Und diese Fashionistas machen es uns vor.

Für den Bauchfrei-Look 2022 brauchen wir kein 6-Pack.

Die neuen Crop-Tops kommen mit jeder Menge Bauchgefühl

In der Mitte liegt die Kraft, wie es so schön heißt. Denn daraus entspringt unsere Lebensenergie, auch „Chi“ genannt. Kann dieses nicht fliesen, haben wir unser wichtigstes Tool, das Bauchgefühl verloren. Ihr habt uns also richtig verstanden: Nix mit Anspannung, sondern immer schön locker lassen. Wir verschaffen unserem Bauch jetzt mittels Mode endlich den gebührenden Platz, den er verdient.

90er Vibe mit Jilla Tequila

Die 28­-jährige Niederländerin wurde 2019 von Rihanna für ihre Lingerie-­Kollektion gebucht. Seither setzt das gefeierte Model Jill Kortleve mit ihren Kurven am Laufsteg neue Standards. Ihr giftgrünes Crop-Top mit funkelndem Schmetterlingsmotiv stylt sie zum legeren low-Waist Wickelrock und rückt damit ihre Körpermitte gekonnt in Szene.

Hawaifeeling mit Christl Clear

Die Wienerin aka verzaubert mit ihrem Style, Schmäh und ihrer offenen Art über die Grenzen Österreichs hinaus. Ihr geknotetes Hawai-Crop-Top stylt sie gekonnt zur cremefarbenen Marlene Hose. Die Sneakers geben dem Look eine sportliche Note.

Als Kombie-Top wie bei Barbie Ferrera

Die Euphoria Sirene rockt ihr psychedelisches Top in passender Minirock-Kombi. Funktioniert am Pool genauso wie zum Club-Abend.

Rockig wie Ms Wunderbar

Wer es etwas angezogener mag, kann wie die deutsche Influencerin Verena Prechtl eine weiße Hemdbluse offen darüber stylen. Die lässigen Cowboy-Boots heben das Outfit noch bis in den Rockhimmel.