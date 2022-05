Kaffee ist dein Lebenselixier? Du findest, ein Tag ohne Kaffee ist sinnlos und morgens kommst du ohne ihn nicht in die Gänge? Wenn du all diese Fragen mit JA beantworten konntest, bist du bei uns genau richtig! Denn wir haben hier die heißesten Coffee-Trends des Jahres für dich – ein Must für alle Kaffeeliebhaberinnen unter euch!

Mix it Baby: Kaffee-Smoothie

Wir lieben Kaffee, wir lieben Smoothies aber mögen wir auch Kaffee-Smoothies? Praktisch ist es allemal, da es ein ergiebiges Frühstück darstellt und besonders für uns Busy Bees, die in der Früh gerade mal einen flotten Espresso hinunterkippen, Zeit spart. Während du dir also deinen Kaffee in die Tasse lässt, kannst du schonmal alle weiteren Zutaten (Beeren, Banane, Haferflocken – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt) in den Mixer geben und anschließend mit (Pflanzen)Milch und dem ausgekühlten Kaffee durchmixen. Et voila – schmeckt‘s?

Zeit für Genuss

Kaffeepflanzen müssen wachsen, gehegt, gepflegt und geerntet werden – das braucht Zeit. Gut gerösteter Kaffee braucht Zeit und auch ein perfekt zubereiteter Kaffee braucht Zeit. Und wenn wir unseren Kaffee genießen, lassen wir uns ja auch gaaaanz viel Zeit! Zeit, die sich Öfferl nimmt, um so einen ausgezeichneten Kaffee zu kreieren! Mit den Partnern in El Salvador, Kolumbien, Peru, Ruanda und Guatemala verbinden sie zwei Dinge: Qualität und die Liebe zum Kaffee. Nachhaltigkeit ist hier nicht nur ein Trend, sie wird gelebt und zieht sich durch, bis zur Verpackung! Und das können wir nicht nur beim neuen Hauskaffee mit jedem Tropfen schmecken!

Bild: Öfferl

Wer braucht Bubble Tea, wenn es Coffee-Jelly gibt?

In den letzten Jahren sprießen die Bubble Tea-Lokale nur so aus dem Boden – für uns Coffeelover absolut unverständlich! Ein japanischer Trend, den wir aber unbedingt probieren müssen, ist Coffeejelly. Eigentlich ist es ja mehr ein Dessert, als ein Getränk, aber im Sommer eiskalt serviert -großartig! Dafür musst du einfach deinen Lieblingskaffee mit Geliermittel und Zucker mixen, in den Kühlschrank stellen und anschließend in Würfel schneiden. Am besten schmeckt es an heißen Sommertagen, mit Eiswürfel und (Pflanzen)Milch übergossen!

Gut gemahlen schmeckt es gleich viel besser!

Wusstest du, dass bereits wenige Minuten nach dem Mahlen 30 Prozent des Kaffeearomas verflogen sind? Da bringen auch luftdichte Verpackungen nichts, das Einzige, was wirklich etwas nützt ist mahlen und direkt frisch genießen! Die wachsende Barista-Kultur hat uns zum Glück Kaffeemühlen für den Heimgebrauch beschert! Damit kannst du nicht nur jede noch so kleine Portion für deine 10 Espressi am Tag frisch mahlen, du kannst auch den Grad einstellen und für jeden anderen Kaffeestil den perfekten Kaffee fabrizieren!

Proffee: Protein-Kanone nicht nur für Sportbegeisterte

Diesen Trend werden alle Sportfreaks unter uns lieben! Proffee ist nämlich eine richtige Proteinbombe und perfekt, wenn du vor oder nach dem Training deine Muskeln aufbauen und dir die extra Portion Koffeein gönnen möchtest! Alles, was du dafür tun musst, ist deinen Proteinshake mit einem frischen Espresso zu pimpen. Je nach Lust und Laune kann der Shake auch einen besonderen Geschmack wie Vanille, Karamell oder Nuss haben – so schmeckt er gleich doppelt so gut!

Ice Ice Baby – Cold Brew

Cold Brew bezeichnet ein kalt gelöstes Kaffeegetränk, bei dessen Zubereitung der Kaffee ausschließlich mit kaltem Wasser in Kontakt kommt (ca. 12 – 20 Stunden!). Dadurch werden weniger Bitterstoffe und Säuren gelöst, was ihn verträglicher macht, durch die lange Kontaktzeit zwischen Wasser und Kaffee entsteht aber ein höherer Koffeingehalt. Nicht nur deshalb wird Cold Brew auch gerne im Sportbereich als Energiekick oder zur Erfrischung verwendet.

So kannst du den Trendkaffee ganz einfach selbst zubereiten:

Mahle 75g Kaffee mit einem groben Mahlgrad: Hellere Röstungen liefern einen erfrischenden, fruchtigen, blumigen und komplexen Cold Brew Geschmack. Wenn du deinen Cold Brew gerne mit (Pflanzen)Milch trinkst, verwende lieber etwas dunklere Espresso Röstungen mit schokoladigen-nussigen Noten. Übergieße den Kaffee im Cold Brew Maker mit ca. 750-800 ml kaltem Wasser. Verschließ den Cold Brew Maker und lass den Kaffee für 12-20 Stunden im Kühlschrank ziehen (je länger er zieht, desto kräftiger wird er). Filtere nach ca. 12-20 Stunden den kalt-extrahierten Kaffee. Serviere den Cold Brew auf Eis oder trau dich und kombiniere ihn mit unterschiedlichen Fruchtsäften, Tonic, Ginger Ale, Orangensaft – hier kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen!

